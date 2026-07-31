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Tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Ngày 31/7 tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luậtLãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Báo chí đã trình bày những nội dung chính của Luật Báo chí 2025 và các Nghị định quy định chi tiết; các Thông tư hướng dẫn thi hành luật; cập nhật các quy định mới liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người làm báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luậtLãnh đạo Cục Báo chí trình bày những nội dung chính của Luật Báo chí 2025 và các Nghị định quy định chi tiết.

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luậtQuang cảnh hội nghị.

Qua hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cập nhật những quy định mới của pháp luật về báo chí, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bộ văn hóa thể thao và du lịch Lãnh đạo hội nghị Tuyên truyền Quy định mới Pháp luật Viên chức Người làm báo Đại biểu phát thanh truyền hình
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