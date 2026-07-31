Xã hội
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Trao 300 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 31/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Chân Mộng, Đoan Hùng, Chí Đám.

Trao 300 suất quà cho&nbsp;nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khănĐoàn đến thăm, tặng quà cho chị Phạm Thị Hồng, ở khu 7, xã Chân Mộng.

Đến thăm các gia đình có nạn nhân chất độc da cam, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà các nạn nhân và người thân đang phải gánh chịu do hậu quả chiến tranh để lại. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội đã trao 300 suất quà, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng tới các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Hội và cộng đồng đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, xoa dịu nỗi đau da cam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong xã hội.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hoàn cảnh khó khăn Đoan Hùng Chí Đám Gia đình Tinh thần xoa dịu nỗi đau da cam Chiến tranh Trách nhiệm uống nước nhớ nguồn
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