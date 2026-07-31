Thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2026, quy định mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực. Người tham gia BHYT tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu trên địa bàn tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với một số bệnh, nhóm bệnh theo quy định. Các cơ sở y tế đã chủ động triển khai chính sách mới, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.

Người dân thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế

Trước đây, mỗi khi con ốm, gia đình chị Đỗ Thị Lan, phường Vĩnh Yên thường cân nhắc kỹ việc lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh ngoài nơi đăng ký ban đầu do lo ngại chi phí phát sinh khi không được BHYT chi trả đầy đủ. Từ ngày 1/7/2026, khi chính sách mới có hiệu lực, người tham gia BHYT khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng. Đây là một trong những điểm điều chỉnh nhằm từng bước mở rộng quyền lợi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ sở y tế phù hợp với nhu cầu điều trị.

Chị Đỗ Thị Lan (phường Vĩnh Yên) đưa con đến khám tai, mũi, họng tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc.

Chị Đỗ Thị Lan chia sẻ: “Chúng tôi là công nhân, thu nhập hạn chế, trong khi chi phí sinh hoạt, nuôi con và các khoản phát sinh luôn là những vấn đề phải cân đối. Vì vậy, mỗi khi con ốm phải đi khám, điều trị, gia đình không khỏi lo lắng. Việc chính sách BHYT mới mở rộng mức thanh toán khi khám, chữa bệnh trái tuyến đã giúp người dân, nhất là những lao động thu nhập thấp giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm hơn khi lựa chọn cơ sở y tế phù hợp”.

Các cơ sở y tế chủ động đáp ứng chính sách mới

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, từ khi chính sách BHYT mới có hiệu lực, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 300 lượt người khám và điều trị; riêng từ ngày 1/7, số lượng người đến khám tăng khoảng 50% so với trước.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, bệnh viện đã chủ động rà soát quy trình tiếp nhận, thanh toán BHYT, bố trí nhân lực phù hợp; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh trong quá trình thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh.

Nhân viên Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc hướng dẫn, tư vấn người dân thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh BHYT.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng tăng khi triển khai chính sách BHYT mới. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 1.300 - 1.400 lượt người đến khám và điều trị. Từ ngày 1/7, lượng người đến khám tăng khoảng 25% so với trước.

Anh Phùng Quang Phú, xã Hội Thịnh chia sẻ: “Tôi đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khám trái tuyến và được thanh toán 50%. Tôi thấy đây là chính sách ý nghĩa, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi khám, chữa bệnh.”

Trước số lượng người bệnh tăng sau khi triển khai chính sách BHYT mới, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã kịp thời điều chỉnh phương thức phục vụ, bảo đảm các khâu tiếp đón, khám và hoàn thiện thủ tục BHYT, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tư vấn, giải thích kết quả khám cho anh Phùng Quang Phú, xã Hội Thịnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay từ khi triển khai chính sách mới, bệnh viện đã xây dựng phương án cụ thể; bố trí cán bộ đi làm sớm hơn 30 phút để phục vụ người bệnh ngay từ đầu giờ. Các khoa, phòng được phân công phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục BHYT, giúp người bệnh được phục vụ nhanh chóng, hạn chế thời gian chờ đợi.”

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trao đổi với người bệnh tại khu vực đăng ký khám, chữa bệnh khi triển khai chính sách BHYT mới.

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Ngoài tuyên truyền chính sách, tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho từng địa phương, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3,55 triệu người tham gia BHYT, đạt trên 95% dân số.

Đồng chí Nguyễn Duy Phương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: "Việc mở rộng quyền lợi BHYT từ ngày 1/7/2026 là bước tiến quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, thống nhất triển khai đảm bảo kịp thời quyền lợi của người bệnh BHYT. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách mới.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các địa phương và cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm mọi người tham gia BHYT đều được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định."

Việc mở rộng quyền lợi BHYT là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách y tế, tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn. Cùng với sự chủ động của các cơ quan quản lý và cơ sở khám, chữa bệnh, chính sách BHYT sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nguyễn Toàn