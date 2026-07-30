Hơn 40 lần hiến máu vì cộng đồng

Có những nghĩa cử không cần lời nói lớn lao nhưng lại âm thầm lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Hơn 14 năm qua, anh Nguyễn Đình Sử (sinh năm 1977) ở thôn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, đã bền bỉ trên hành trình hiến máu tình nguyện, trao đi những giọt máu quý giá để cứu người. Với hơn 40 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, anh không chỉ góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mà còn trở thành tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng về lòng nhân ái trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Đình Sử tham gia Lễ tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Năm 2012, từ sự vận động của Hội Chữ thập đỏ địa phương, anh Sử lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Khi ấy, người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng và chăn nuôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm này. Thế nhưng, qua mỗi lần hiến máu, được cán bộ y tế tư vấn và tự tìm hiểu thêm, anh càng thấm thía rằng chỉ một đơn vị máu trao đi cũng có thể thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống. Từ đó, việc hiến máu trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Ban đầu, mỗi năm anh tham gia hiến máu 1 lần theo các đợt phát động tại địa phương. Đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, khi nhu cầu về tiểu cầu phục vụ điều trị tăng cao, anh chủ động tìm hiểu quy trình hiến tiểu cầu. Để đủ điều kiện hiến, anh chú trọng hơn việc giữ gìn sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học nhằm bảo đảm chất lượng nguồn máu, đồng thời kiên trì chia sẻ những kiến thức về hiến máu an toàn, giải thích để mọi người hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thực hiện đúng quy trình. Bằng chính trải nghiệm của bản thân, anh đã xóa bỏ những e ngại của nhiều người dân. “Tôi nghĩ đơn giản, khi mình còn khỏe thì còn có thể giúp đỡ người khác. Mỗi lần hiến máu hay hiến tiểu cầu đều là thêm một cơ hội để cứu sống một người bệnh”, anh Sử chia sẻ.

Từ việc làm của mình, anh Nguyễn Đình Sử còn trở thành người tuyên truyền tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Anh kiên trì chia sẻ những kiến thức hiến máu an toàn, giải thích để mọi người hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe bằng chính trải nghiệm của bản thân. Đặc biệt, từ nghĩa cử cao đẹp của anh, cô con gái lớn cũng tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, đó không chỉ là việc trao đi những giọt máu nghĩa tình mà còn là cách giáo dục con về trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần sẻ chia giữa con người với con người.

Sự tận tâm ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Anh Nguyễn Đình Sử nhiều lần được UBND tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mới đây, anh vinh dự là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Ngay sau lễ tôn vinh, anh Sử lại đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu lần thứ 41. Đối với anh, sự ghi nhận không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục hành trình nhân ái. Anh cho biết sẽ vẫn đều đặn hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe và tiếp tục vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào, cùng mọi người nhân lên tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Phương Thanh