Giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người lao động

Cùng với tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, công tác giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng thị trường lao động bền vững. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tạo động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, chương trình nhằm phát triển thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động. Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cho người lao động.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, góp phần mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Công tác kết nối cung - cầu lao động ngày càng được đổi mới theo hướng linh hoạt, hiện đại. Trung tâm đã tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua Cổng Việc làm Phú Thọ; đồng thời phối hợp với các trường học tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, giúp người lao động và học sinh, sinh viên tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm cho biết: 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 34.200 lượt lao động. Cổng Việc làm Phú Thọ thu hút gần 9,7 triệu lượt truy cập. Các doanh nghiệp tuyển dụng 6.811 lao động thông qua các hoạt động kết nối. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, 81 hội nghị tư vấn việc làm và học nghề, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ giải quyết việc làm cho hơn 36.700 lao động, đạt 71,5% kế hoạch năm; đưa gần 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 67,4% kế hoạch, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả trên cho thấy thị trường lao động của tỉnh đang từng bước phục hồi và phát triển theo hướng ổn định, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong tạo việc làm, 6 tháng đầu năm, hơn 11.700 lao động được vay hơn 1.102 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nguồn vốn này đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, nhất là ở khu vực nông thôn.

Công ty TNHH Herrhil Charm (xã Thanh Sơn) giải quyết việc làm cho khoảng 350 lao động với thu nhập trung bình 9 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những kết quả, thị trường lao động vẫn đứng trước nhiều thách thức như sự cạnh tranh trong thu hút lao động giữa các địa phương, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, tác động của chuyển đổi số và tự động hóa đối với nhiều ngành nghề. Điều đó đòi hỏi công tác giải quyết việc làm không chỉ đơn thuần tạo việc làm mới mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng việc làm, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 giải quyết việc làm cho 51.400 lao động.

Có thể khẳng định, khi người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được nâng lên, đời sống được cải thiện sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy tiêu dùng, phát triển sản xuất, giữ vững an sinh xã hội và xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Phú Thọ hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, tạo động lực cho tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Hồng Nhung