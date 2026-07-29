Xây dựng môi trường sống xanh

Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết trước yêu cầu phát triển bền vững mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những năm gần đây, xã Hạ Hòa đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, từng bước xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Hạ Hòa thu gom rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hạ Hòa có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.000 ha, 12 thôn với quy mô dân số lớn, mật độ dân cư tập trung ở nhiều khu vực. Cùng với tốc độ đô thị hóa, phát triển thương mại, dịch vụ và đời sống người dân ngày càng nâng cao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh cũng tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Hạ Hòa được giao tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Đến nay, đơn vị đã ký hợp đồng với 35 đơn vị, doanh nghiệp cùng 5 thôn thuộc thị trấn Hạ Hòa trước , bảo đảm việc thu gom rác được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Hiện mỗi ngày, toàn xã phát sinh trên 6 tấn rác thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng rác sau thu gom được vận chuyển đến Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì để xử lý theo đúng quy trình, góp phần hạn chế ô nhiễm, không để rác tồn lưu tại các điểm tập kết.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Hạ Hòa cho biết: Đơn vị duy trì lịch thu gom hằng ngày, bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp nhằm bảo đảm rác thải được thu gom, vận chuyển kịp thời. Việc thu phí dịch vụ được thực hiện đúng quy định, tạo nguồn lực duy trì hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm bố trí một xe ép rác chuyên dụng dung tích lớn, 7 công nhân trực tiếp thu gom cùng hệ thống xe đẩy tay phục vụ tại các tuyến ngõ, khu dân cư và điểm tập kết. Các phương tiện được bảo dưỡng định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom và giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình vận chuyển.

Không chỉ chú trọng đầu tư phương tiện, xã Hạ Hòa còn tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, sinh hoạt của các đoàn thể, nhiều nội dung về phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần được phổ biến rộng rãi.

Người dân xã Hạ Hòa tích cực tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhiều thôn trên địa bàn đã duy trì hiệu quả các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường tự quản”, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Những hoạt động thiết thực này không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ buôn bán thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không xả rác, nước thải bừa bãi, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu phát hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn vẫn còn không ít khó khăn. Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng do tốc độ đô thị hóa, phát triển dịch vụ, thương mại và gia tăng dân số. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Một số hộ dân chưa thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn; còn tình trạng tập kết rác không đúng thời gian, không đúng địa điểm quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan và làm tăng chi phí thu gom.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Dương, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. Khi mỗi gia đình chủ động phân loại rác, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ và hạn chế phát sinh rác thải nhựa thì công tác thu gom, xử lý sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, góp phần giảm ô nhiễm và tiết kiệm chi phí.

Trong thời gian tới, xã Hạ Hòa tiếp tục tăng cường đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom rác thải, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường; nghiên cứu bổ sung phương tiện, trang thiết bị phù hợp với tốc độ phát triển của địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực của đơn vị chuyên môn cùng sự đồng thuận của người dân, công tác bảo vệ môi trường ở xã Hạ Hòa đang từng bước chuyển biến tích cực. Những tuyến đường sạch sẽ, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao chính là minh chứng rõ nét cho quyết tâm xây dựng một địa phương phát triển theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Hoàng Hương