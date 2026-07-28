Trao mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 28/7, tại thôn Tân Hòa, xã Yên Lập, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty TNHH Jahwa Vina tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình thương số 42 cho gia đình em Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Anh Tuấn.

Công ty TNHH Jahwa Vina tài trợ 150 triệu đồng để xây Nhà tình thương số 42 tặng gia đình em Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Anh Tuấn.

Gia đình em Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em Nguyễn Quốc Bảo bị khuyết tật bẩm sinh một bên mắt nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Bố mẹ các em làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cả gia đình đang sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

“Nhà tình thương số 42” là ngôi nhà nằm trong chương trình an sinh xã hội do Công ty TNHH Jahwa Vina triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Jahwa Vina đã tài trợ kinh phí 150 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà dành tặng gia đình hai em Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Anh Tuấn. Ngôi nhà kiên cố giúp gia đình hai em ổn định cuộc sống, các em yên tâm học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Tại lễ khởi công, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Jahwa Vina, lãnh đạo xã Yên Lập và các đơn vị liên quan đã trao số tiền hỗ trợ cho gia đình. Theo kế hoạch, ngôi nhà sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Thu Thủy - Đức Thiện