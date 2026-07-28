Xã Vĩnh Hưng: Tinh gọn bộ máy, gìn giữ bản sắc làng quê

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cùng với những thay đổi về địa giới hành chính và tên gọi, nhiều vùng quê cũng đứng trước yêu cầu phải thích ứng với mô hình tổ chức mới, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thực tế tại xã Vĩnh Hưng cho thấy, khi chính quyền và người dân cùng đồng lòng, quá trình sắp xếp không chỉ tạo thuận lợi trong công tác quản lý mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, bảo tồn bản sắc văn hóa.

Sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Đại Đồng, Yên Lập và Nghĩa Hưng, xã Vĩnh Hưng có quy mô dân số và diện tích lớn hơn. Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn nhằm tinh gọn bộ máy, địa phương đã giảm từ 25 thôn xuống còn 15 thôn; mỗi thôn hiện có trên 500 hộ dân. Việc sắp xếp được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ và nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Đình làng Đại Đồng vẫn được người dân gìn giữ, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sau sáp nhập.

Không chỉ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập, chính quyền địa phương còn đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Các di tích lịch sử, đình, chùa, lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng làng vẫn tiếp tục được gìn giữ, phát huy như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng cho biết: “Chúng tôi xác định việc sắp xếp, sáp nhập thôn là để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân tốt hơn, nhưng tuyệt đối không để các giá trị văn hóa truyền thống bị mai một. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn các di tích, duy trì lễ hội truyền thống, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng để gìn giữ bản sắc văn hóa của từng làng quê.”

Đối với người dân Vĩnh Hưng, sự thay đổi về tên gọi hay địa giới hành chính không làm phai nhạt tình yêu dành cho quê hương. Những mái đình rêu phong, những ngôi chùa cổ kính, những lễ hội truyền thống hay các phong tục tốt đẹp vẫn là nơi gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Chính những giá trị ấy đã tạo nên “hồn làng”, yếu tố không thể đo đếm bằng ranh giới hành chính.

Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Đại Đồng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa.

Sau sáp nhập, các chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động để người dân nhanh chóng thích nghi với mô hình mới. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vẫn được duy trì thường xuyên, góp phần tạo sự gắn kết giữa người dân ở các thôn sau khi hợp nhất.

Anh Bùi Thế Hạnh - Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng chia sẻ: “Chi bộ cùng Ban Công tác Mặt trận luôn tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như tham gia các phong trào tại địa phương. Dù thôn có quy mô lớn hơn sau sáp nhập nhưng tinh thần gắn bó, nghĩa tình xóm làng vẫn luôn được giữ gìn và phát huy.”

Theo các chuyên gia văn hóa, điều quan trọng nhất sau sáp nhập không chỉ là ổn định tổ chức mà còn phải giữ được sự gắn kết cộng đồng. Bởi văn hóa làng không đơn thuần nằm ở tên gọi hay ranh giới hành chính, mà được hình thành từ những phong tục, tập quán, lễ hội, các thiết chế văn hóa và đặc biệt là tình làng nghĩa xóm được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, góp phần gìn giữ bản sắc làng quê trong giai đoạn mới.

Thực tế tại Vĩnh Hưng cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và cùng tham gia vào quá trình sắp xếp, việc thay đổi mô hình quản lý không làm mất đi bản sắc riêng của mỗi vùng quê. Ngược lại, đây còn là cơ hội để các cộng đồng dân cư mới phát huy những giá trị tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng văn minh, đoàn kết và phát triển bền vững.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đổi mới cần thiết trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương. Song song với việc tinh gọn bộ máy, giữ gìn “hồn làng” chính là nền tảng để các vùng quê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, để mỗi người dân dù ở một đơn vị hành chính mới vẫn luôn cảm nhận được sự thân thuộc, gắn bó với quê hương mình.

Thu Thủy