Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27/7 đến đêm ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại Văn bản số 34/BCĐ-BNNMT ngày 26/7/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá (có Văn bản sao gửi kèm), để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại Văn bản số 34/BCĐ-BNNMT ngày 26/7/2026 như sau:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các địa phương (UBND các xã, phường có trách nhiệm thông tin đến nhân dân) để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp; khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua (nếu có). Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, khơi thông dòng y, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, vật tư, phương để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi theo số điện thoại: 0210.3846.521, địa chi Email: dedieuphutho@gmail.com.

Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số cơ quan, đơn vị như sau:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo với những nội dung vượt thẩm quyền để giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của nhân dân.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực xảy ra thiên tai, sự cố.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa nước và các cơ quan liên quan triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, khu vực xung yếu; chủ động phương án tiêu ng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn dân cư khu vực hạ du hồ chứa, vùng ven sông, suối.

- Chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc; tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác ứng phó về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

d) Ủy ban Nhân dân các xã, phường:

- Chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, nhất là khu vực ven sông, suối, taluy, sườn dốc, khu dân cư ở vùng thấp trũng, khu vực đang thi công công trình, khai thác khoáng sản, hồ đập, ngầm tràn, cầu tràn, điểm giao thông xung yếu; có phương án cảnh báo, canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; khuyến cáo người dân không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không trú tránh dưới cây cao, cột điện, công trình không bảo đảm an toàn khi có dông, lốc, sét.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có nh huống nguy hiểm; bảo đảm hậu cần, y tế, an ninh trật tự tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tổng hợp tình hình thiệt hại, sự cố phát sinh trên địa bàn; kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để chỉ đạo, xử lý theo quy định.

d) Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai để người dân biết, chủ động thực hiện.

B.T