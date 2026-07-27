Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy về, các cấp bộ Đoàn trên quê hương Đất Tổ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân hướng về người có công với cách mạng. Từ những bữa cơm nghĩa tình bên Mẹ Việt Nam Anh hùng, những bước chân tình nguyện đồng hành cùng thương binh, bệnh binh đến hành trình về nguồn tại các “địa chỉ đỏ”, tuổi trẻ Phú Thọ đang tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đoàn Thanh niên phường Âu Cơ tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dục, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với người có công với cách mạng.

Những việc làm giản dị...

Những ngày này, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dục ở phường Âu Cơ rộn ràng hơn. Trong gian bếp nhỏ, vài đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang thoăn thoắt nhặt rau, chuẩn bị bữa cơm. Ngoài hiên, một nhóm khác ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Bữa cơm được tuổi trẻ phường Âu Cơ chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành. Quây quần bên mâm cơm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dục chậm rãi kể về những năm tháng chiến tranh, về sự hy sinh của đồng đội và những mất mát mà gia đình đã trải qua. Câu chuyện của mẹ khiến ai cũng lặng người, cảm phục. Không gian bữa cơm vì thế trở thành một “lớp học” đặc biệt về truyền thống cách mạng, giúp mỗi người hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng chí Phùng Anh Tú - Bí thư Đoàn phường Âu Cơ chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tri ân không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi hay tặng quà, mà trở thành dịp để ĐVTN được trực tiếp lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu những hy sinh của các thế hệ đi trước. Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ đối với quê hương”.

Rời phường Âu Cơ, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nơi ĐVTN phường Nông Trang đang hỗ trợ chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp đón đã rộn ràng với màu áo xanh tình nguyện. ĐVTN nhanh chóng hướng dẫn người có công hoàn thiện thủ tục, phân luồng đến các phòng khám, hỗ trợ đẩy xe lăn, dìu các thương binh, bệnh binh cao tuổi di chuyển và phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình tổ chức khám. Mỗi người một phần việc, người nhận kết quả xét nghiệm, người đưa các bác đến phòng siêu âm, điện tim, người ân cần hỏi thăm, động viên trong lúc chờ khám. Sự tận tình, chu đáo của những đoàn viên trẻ không chỉ góp phần để chương trình diễn ra thuận lợi mà còn mang đến sự ấm áp, gần gũi, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ ở phường Âu Cơ hay phường Nông Trang, trong tháng Bảy, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân hướng về người có công với cách mạng. Từ chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đến khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và các hoạt động an sinh xã hội, mỗi công trình, phần việc đều thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các hoạt động được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhưng cùng hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho ĐVTN. Từ những việc làm bình dị, phong trào tri ân đã trở thành môi trường để tuổi trẻ Đất Tổ rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng.

Đoàn viên phường Nông Trang hỗ trợ người có công làm thủ tục, hướng dẫn khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

...đến hành trình tiếp nối truyền thống

Từ những hoạt động ở cơ sở, ngọn lửa tri ân của tuổi trẻ Đất Tổ tiếp tục được thắp sáng bằng những chương trình có ý nghĩa giáo dục sâu sắc do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Đoàn công tác do đồng chí Bùi Đức Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm tại những “địa chỉ đỏ”, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đối với nhiều cán bộ, đoàn viên, đây không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là dịp để hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: "Tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng là hoạt động được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì thường xuyên, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua những hoạt động cụ thể, chúng tôi mong muốn mỗi ĐVTN hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, từ đó tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp sức xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển”.

Khép lại chuỗi hoạt động tri ân dịp 27/7 năm nay sẽ là Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong không gian trang nghiêm, những nén hương, ngọn nến tri ân sẽ được thắp sáng trên từng phần mộ liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của ĐVTN đối với quê hương, đất nước.

Từ những hoạt động trong tháng Bảy, điều đọng lại không chỉ là những chương trình tri ân được tổ chức ý nghĩa, mà còn là hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, nghĩa tình. Những việc làm bình dị đã góp phần gìn giữ và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách tuổi trẻ Đất Tổ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh bằng trách nhiệm, sự cống hiến và những hành động thiết thực vì cộng đồng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng lớp thanh niên giàu lý tưởng, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Anh Thơ