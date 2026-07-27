Xã Chí Tiên tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chăm lo người có công với cách mạng

Sáng 27/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên cùng cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang Liệt sĩ: Thanh Hà, Sơn Cương và Chí Tiên trên địa bàn.

Xã Chí Tiên tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động thiết thực này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng.

Tiếp đó, xã Chí Tiên tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Chí Tiên trao quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, xã Chí Tiên trao 959 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn, nghĩa tình trên quê hương Chí Tiên.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên