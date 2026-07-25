Liệt sĩ Đinh Công Lương được an táng tại Nghĩa trang quê nhà Võ Miếu

Ngày 25/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Võ Miếu tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Đinh Công Lương từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Võ Miếu sau gần 50 năm hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Kim Khoa - nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Đinh Công Lương được tổ chức trọng thể, trang nghiêm theo đúng quy định.

Liệt sĩ Đinh Công Lương, sinh năm 1955 tại khu Kim Lương, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú (nay là thôn Kim Thịnh, xã Võ Miếu). Tháng 4/1974, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên Đinh Công Lương đã xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong quá trình rèn luyện, công tác, chiến đấu, đồng chí giữ chức vụ Đội phó đơn vị Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngày 12/8/1978, đồng chí đã anh dũng hy sinh và được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Đinh Công Lương.

Sau gần 50 năm, hài cốt Liệt sĩ Đinh Công Lương đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Việc này có sự giúp đỡ của Sở Nội vụ 2 tỉnh Tây Ninh, Phú Thọ, sự hỗ trợ trực tiếp của Văn phòng Cơ quan đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội HTGĐLS tỉnh Tây Ninh và Phú Thọ.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Đinh Công Lương được tổ chức chu đáo, trọng thể, trang nghiêm trước sự chứng kiến của đông đảo Nhân dân địa phương.

Hồng Nhung