TYM Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ phối hợp với các cấp Hội phụ nữ tổ chức thăm, tặng quà tri ân các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của cán bộ TYM trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo TYM Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Vinh, 74 tuổi ở phường Nông Trang.
Trong dịp này, Ban Quản lý Chi nhánh đã trao 36 suất quà, tổng trị giá 18 triệu đồng tới các gia đình chính sách tại 17 xã, phường gồm: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ, Hy Cương, Tam Nông, Vạn Xuân, Hiền Quan, Tân Sơn, Minh Đài, Bình Phú, Yên Lập, Cẩm Khê, Thượng Long và Đồng Lương.
Tại các gia đình đến thăm, cán bộ TYM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Lãnh đạo TYM Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ tặng quà cho thương binh Đặng Văn Cương, 72 tuổi ở xã Yên Lập.
Hoạt động tri ân là việc làm thường niên của TYM, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vun đắp những giá trị nhân văn, gắn kết nghĩa tình trong cộng đồng.
Anh Thơ
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