Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

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Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 25/7, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Sự (105 tuổi, xã Yên Kỳ) có 2 con là liệt sĩ; Nguyễn Thị Ninh (101 tuổi, xã Đan Thượng) có chồng và con là liệt sĩ.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa và xã Yên Kỳ tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ninh.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Những năm qua, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa luôn quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời thực hiện tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống tốt đẹp và lòng biết ơn trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.
Gia Thái - Hoài Vũ
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