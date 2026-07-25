Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân sau gần 60 năm hy sinh

Ngày 24/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phù Ninh trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Lộc, xã Phù Ninh.

Đây là một trong những hài cốt liệt sĩ được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ di chuyển miễn phí về quê nhà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân sinh năm 1936 trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Vĩnh Phú (nay là xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 anh hùng, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Năm 1965, đồng chí tiếp tục lên đường vào chiến trường miền Nam với cấp bậc Thiếu úy, chức vụ Đại đội phó quân y thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ngày 10/12/1968, trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu chữa và đưa thương binh về nơi tập kết tại khu vực dọc tuyến Lộ 26, tỉnh Tây Ninh, đơn vị bị pháo binh và máy bay địch đánh phá dữ dội, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của người lính quân y khi mới 32 tuổi.

Sau khi hy sinh, đơn vị và Nhân dân đã an táng đồng chí Nguyễn Ngọc Lân tại khu vực Cầu Láng, tỉnh Tây Ninh. Đến năm 1990, phần mộ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nay là xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân được tổ chức trang trọng, đúng quy định.

Với những cống hiến và sự hy sinh cho Tổ quốc, Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Trước anh linh Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Ninh kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí; nguyện tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã Phù Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân trở về quê nhà sau gần 60 năm hy sinh nơi chiến trường.

Sau lễ đón nhận, truy điệu, hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lân đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Lộc, xã Phù Ninh theo nghi lễ, quy định, phong tục địa phương sau gần 60 năm hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hồng Nhung