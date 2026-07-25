Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc hướng về cộng đồng

Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc (Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc) luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển chung của xã hội, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phồn vinh của quê hương làm phương châm hành động.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc và xã Đạo Trù cắt băng khánh thành dự án Nhà lớp học kết hợp phòng học bộ môn Trường Tiểu học Tân Đồng.

Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc thực hiện chức năng kinh doanh, phát hành các loại hình xổ số kiến thiết theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động này không đơn thuần đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng lành mạnh của người dân, mà còn góp phần quan trọng đẩy lùi các tệ nạn lô đề, cờ bạc, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Với định hướng hoạt động đúng đắn đó, hằng năm, công ty đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực tài chính dồi dào đầu tư phát triển quê hương.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc luôn chú trọng trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo. Trong đó, công ty đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế và các công trình phúc lợi dân sinh. Trong giai đoạn 2023 - 2025, từ nguồn thu xổ số kiến thiết nộp ngân sách nhà nước, tỉnh đã điều tiết đầu tư 68 tỷ đồng để kiên cố hóa một số công trình giáo dục trên địa bàn.

Xã Đạo Trù là một trong những địa phương được thụ hưởng lớn từ nguồn kinh phí hỗ trợ ý nghĩa này. Cụ thể, dự án xây mới dãy nhà 8 phòng học tại Trường Tiểu học Tân Đồng (trị giá 9 tỷ đồng) cùng cụm công trình đồng bộ gồm khu phòng học bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vĩnh Thành (trị giá 20 tỷ đồng) đã mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho hạ tầng giáo dục nơi đây. Những ngôi trường khang trang, hiện đại mọc lên đã chấm dứt cảnh học tạm, học nhờ và tạo không gian sư phạm chuẩn hóa giúp thầy và trò các trường yên tâm dạy tốt, học tốt. Đồng chí Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: Là xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, việc Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc hỗ trợ đầu tư hai công trình trường học là sự quan tâm hết sức ý nghĩa. Những ngôi trường mới đã hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu nay của Nhân dân địa phương về một môi trường học tập khang trang, kiên cố.

Từ nay, con em các dân tộc nơi đây không còn phải học trong những phòng học tạm, được tiếp cận tri thức trong điều kiện tốt nhất, mở ra cơ hội đổi mới dạy và học, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Sự thay đổi diện mạo của những ngôi trường ở vùng khó khăn là câu trả lời, khẳng định cho hướng đi đúng của doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc chia sẻ: Đóng góp cho cộng đồng là trách nhiệm của doanh nghiệp. Vì vậy, những chương trình hoạt động trách nhiệm với xã hội của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc chắc chắn sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa cam kết mở rộng quy mô an sinh đó, thời gian tới, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc sẽ tập trung đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hệ thống phân phối nhằm duy trì nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh là nền tảng để công ty thực hiện ngày càng nhiều công trình phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Tỉnh