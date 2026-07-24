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Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng ở Quảng Yên

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), trong 3 ngày (từ 22-24/7), Trạm Y tế xã Quảng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng ở Quảng YênCán bộ Trạm Y tế xã Quảng Yên thăm khám, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tơ ở thôn Đoàn Kết.

Trong đợt khám, hơn 100 người có công gồm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hoá học do chiến tranh đã được các y, bác sĩ khám nội tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra mạch, siêu âm khi có chỉ định, xét nghiệm máu, tư vấn phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm; đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý và được cấp thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe.

Cùng với khám tại Trạm Y tế xã, các tổ khám lưu động đến tận nhà thăm khám, tư vấn, cấp thuốc và tặng quà cho những người có công tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tơ (thôn Đoàn Kết), thương binh 4/4 Đỗ Văn Thọ (thôn Đại An), bệnh binh Nghiêm Trọng Đức (thôn Hàm Rồng)...

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng ở Quảng Yên

Lãnh đạo xã Quảng Yên cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ khám bệnh cho người có công tại Trạm Y tế xã.

Đây là hoạt động thiết thực, không chỉ giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ cán bộ y tế đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Dự kiến, trong tháng 8/2026, Trạm Y tế xã Quảng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đợt khám sức khỏe cho người có công sinh sống trên địa bàn.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mẹ Việt Nam anh hùng Người có công với cách mạng Cấp thuốc miễn phí Trạm y tế Ngày thương binh liệt sĩ Thanh Ba Khám bệnh Tư vấn sức khỏe các đối tượng chính sách Thăm khám
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