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Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh và phường Hòa Bình, Tân Hòa tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân”, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Tham gia các đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường Hòa Bình, Tân Hòa; đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cán bộ, chiến sĩ tại địa phương.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùngĐoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh, phường Hòa Bình.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh, phường Hòa Bình; mẹ liệt sĩ Nguyễn Quý Dương; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, 101 tuổi, phường Tân Hoà; mẹ của hai liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ là Nguyễn Văn Thận và Nguyễn Văn Sắc.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùngĐoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, phường Tân Hòa.

Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùngLãnh đạo phường Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân và cộng đồng doanh nhân trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ngọc Lam


Ngọc Lam

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng HĐND UBND Kháng chiến chống Mỹ Người có công với cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Hòa bình Ngày thương binh liệt sĩ Hội doanh nhân trẻ phường
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