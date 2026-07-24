Chăm lo đời sống công nhân lao động tại các khu công nghiệp

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương , chính sách quan tâm tới đời sống người lao động, nhất là công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN). Các chính sách này đã có tác dụng tích cực trong việc “giữ chân” người lao động, tạo động lực để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 43.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó khoảng 18.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 250.000 lao động đang làm việc tại 18 khu công nghiệp (KCN) của tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp trong các KCN đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập bình quân trên 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Khu Nhà ở dành cho CNLĐ có thu nhập thấp tại KCN Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) đã được lấp đầy.

Nhằm giải quyết quyền lợi cho CNLĐ, tỉnh đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách theo phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm. Cùng với đó, tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần nâng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương triển khai xây nhiều nhiều dự án nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp; xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo, bể bơi, các công trình thể thao phục vụ công nhân. Cụ thể, đã triển khai xây dựng 15 dự án nhà ở cho công nhân tại KCN Bá Thiện (xã Bình Tuyền) với tổng diện tích 305.105m2; khu chung cư công nhân tại KCN Khai Quang, với tổng diện tích gần 5ha; dự án khu chung cư đảm bảo phục vụ 1.800 công nhân của Công ty Honda với tổng giá trị 130 tỷ đồng...

Năm 2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tiếp tục đưa vào sử dụng Nhà văn hóa CNLĐ tại KCN Khai Quang, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao cho 25.000 CNLĐ. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã lắp đặt 1 phòng vắt, trữ sữa dành cho nữ CNLĐ và tiếp tục đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, lắp đặt thêm 10 phòng vắt, trữ sữa nhằm phục vụ nữ công nhân đang nuôi con nhỏ.

Các cấp công đoàn cũng kịp thời bảo vệ quyền lợi người lao động như hỗ trợ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Việt Anh và Công ty TNHH Chính Long điều chỉnh nơi khám, chữa bệnh BHYT. Triển khai xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo công lập với quy mô 1.000 trẻ tại KCN Khai Quang. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng từ 10-15 mô hình điểm tại các doanh nghiệp, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như Cuộc thi “Nét đẹp người lao động Việt Trì”; mở các gian hàng tuyên truyền chế độ, chính sách; tuyên truyền lưu động; gắn biển công trình; ra mắt công đoàn cơ sở; trao tặng ghế đá cho khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới; mô hình điểm “Đoàn viên công đoàn ứng dụng chuyển đổi số trong công việc"... thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ về tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh với sự tham gia của 6 đội đến từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca tiếp tục được các công đoàn cơ sở quan tâm và trở thành hoạt động thường xuyên tại nhiều doanh nghiệp.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 29 công đoàn cơ sở thương lượng, đề xuất điều chỉnh bữa ăn ca theo vùng quy định của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, dịp tết Nguyên đán năm 2026, LĐLĐ tỉnh đã trao 1.500 suất quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 700 suất trị giá 2.300.000 đồng/suất; 800 suất quà trị giá 1.300.000 đồng/suất.

Tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã có 7.860/8.200 đoàn viên mua hàng thành công, đạt 95,6% chỉ tiêu được giao. LĐLĐ tỉnh còn hỗ trợ 20.244 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 20,244 tỷ đồng; tặng 14.972 vé xe cho công nhân quê xa về quê đón Tết với tổng số tiền 4,94 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho CNLĐ bằng các chính sách, việc làm, cụ thể; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho NLĐ và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ mỗi năm hàng tỷ đồng bổ sung quỹ “Vì công nhân lao động nghèo”... Qua đó, giúp công nhân tại các KCN yên tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bể bơi dành cho CNLĐ do tỉnh đầu tư tại KCN Khai Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đỗ Ngọc Anh cho biết: LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục rà soát, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động; kịp thời thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp; phối hợp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đồng thời xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Qua đó, giúp CNLĐ tại các KCN ổn định đời sống, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

Xuân Nguyễn