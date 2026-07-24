Hiệu quả lãnh đạo, điều hành từ phương châm “5 rõ” ở xã Hoàng An

Xã Hoàng An đặt mục tiêu trở thành vùng đô thị động lực của khu vực Vĩnh Phúc vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã Hoàng An đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho quá trình đô thị hoá của địa phương.

Sau sáp nhập, xã Hoàng An vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đồng bộ nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An Bùi Thị Thủy cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xác định công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, xã tập trung thực hiện ba khâu đột phá, gồm: xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cụm công nghiệp Hoàng Lâu đang được triển khai san lấp mặt bằng nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm tại địa phương.

Quá trình triển khai, cấp ủy tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Đồng thời, vận hành quy chế chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc “5 rõ”, gồm: “rõ vai trò tập thể - rõ vai trò cá nhân - rõ việc - rõ thời gian – rõ kết quả sản phẩm”.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, đánh giá của tổ chức Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được thực hiện bám sát các nguyên tắc, quy định của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo đúng lộ trình, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến ngày 30/6/2026, địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập từ 28 thôn xuống còn 10 thôn.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân đã được triển khai kịp thời. Thông qua các kênh thông tin, tham mưu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, có biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh, đặt ra từ cơ sở.

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, xã đã hoàn thành việc lập quy hoạch chung xã thời kỳ 2021-2030; các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội được xác định khoa học, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Theo quy hoạch, trên địa bàn xã có 2 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Hoàng An quy mô 63 ha; cụm công nghiệp Hoàng Lâu quy hoạch mở rộng lên 75 ha. Đồng thời, địa phương quy hoạch Khu công nghiệp Hoàng An - Hội Thịnh quy mô 200 ha; quy hoạch phân khu các thôn và xây dựng quy hoạch chung xã nông thôn mới nâng cao, đô thị xanh.

Để hiện thực hóa các quy hoạch, xã xây dựng đề án, chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động quản lý, điều hành. Đồng thời, đầu tư nâng cấp hệ thống một cửa điện tử gắn với dịch vụ công trực tuyến; tăng cường cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế.

Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Đan Nguyễn Văn Sở (áo trắng đứng giữa) tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn nét đẹp Làng văn hóa kiểu mẫu.

Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là bước đột phá gắn với quy hoạch phát triển đô thị, cấp ủy, chính quyền xã đang dồn sức tái cơ cấu sản xuất, giảm tỷ trọng lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp nhưng vẫn nâng cao giá trị sản xuất, tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - du lịch.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp uỷ, chính quyền địa phương, năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt trên 10%; thu ngân sách đạt trên 717 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách xã đạt trên 156 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 61 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xuân Hùng