Bình Phú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 23/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bình Phú tổ chức lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Phú và tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo xã cùng đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Phú.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Bình Phú có hơn 400 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nhân dịp này, xã Bình Phú thành lập 5 đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương Bình Phú ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Bình Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm và thăm, tặng quà người có công là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bích Liên