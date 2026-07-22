Thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.
Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà các thương binh, bệnh binh.
Đoàn đã trao 48 triệu đồng tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ. Những phần quà thể hiện sự tri ân sâu sắc của các tổ chức Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với những người có công với cách mạng, góp phần động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay noi theo.
Đây cũng là hoạt động xã hội thiết thực và ý nghĩa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần thực hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ đang chăm sóc, điều dưỡng 28 thương binh, bệnh binh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Gia Thái - Hoài Vũ
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