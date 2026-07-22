Minh Đài viết tiếp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách trên địa bàn.

Xã Minh Đài phối hợp với Tập đoàn Xây dựng Kinh Đô Group và Hội đồng ngũ 1976 khu vực Thanh Sơn - Tân Sơn trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hiện nay, xã Minh Đài đang quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi đối với 174 người có công và thân nhân người có công. Hằng tháng, địa phương chi trả trợ cấp ưu đãi với tổng kinh phí trên 480 triệu đồng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên rà soát, giải quyết các chế độ phát sinh; quan tâm chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn ngày càng lan tỏa với nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; đồng thời trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của địa phương đến 239 người có công và đối tượng chính sách, với tổng kinh phí 263,3 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Minh Đài tham gia lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách mà còn lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong chăm lo các gia đình chính sách, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Thơ