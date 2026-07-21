Tuổi trẻ Thọ Văn viết tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Tháng Bảy về, trong màu áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ xã Thọ Văn có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ, các gia đình chính sách và điểm thu nhận mẫu sinh phẩm giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ địa phương đang góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống cách mạng bằng trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xã Thọ Văn hiện có 151 người có công với cách mạng được chi trả chế độ trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí hơn 451 triệu đồng. Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích trong chăm lo người có công, giáo dục truyền thống cách mạng và triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên hướng về các gia đình chính sách.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Văn hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN.

Đồng chí Hán Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: “Từ việc chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ thắp nến tri ân, vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ đến những buổi sinh hoạt truyền thống, hành trình về địa chỉ đỏ... do Đoàn xã tổ chức thời gian qua đều góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Năm nay, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Chiến dịch), tuổi trẻ Thọ Văn tiếp tục ghi dấu ấn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Đoàn thanh niên xã phối hợp với Ban CHQS xã thăm, tặng quà cho gia đình người có công trên địa bàn.

Đoàn thanh niên xã đã chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng công an, quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch, tham gia rà soát thông tin, gặp gỡ thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử; đồng thời huy động lực lượng đoàn viên hỗ trợ quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm giám định ADN. Trong ngày 5/7, tại Trung tâm hội nghị xã Tam Nông, 30 đoàn viên thanh niên của 23 chi đoàn trực thuộc đã trực tiếp hỗ trợ 81 thân nhân liệt sĩ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm.

Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn kê khai thông tin, phân luồng, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển đến hoàn thiện các thủ tục, hình ảnh những đoàn viên tận tình dìu từng cụ già, ân cần giải thích từng bước thực hiện đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng Nhân dân.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, xã Thọ Văn đã hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm cho 100% thân nhân liệt sĩ, góp phần quan trọng vào quá trình xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tuổi trẻ Thọ Văn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân.

Là anh em cùng mẹ với liệt sĩ Nguyễn Bá Học, hy sinh trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Bá Thành ở thôn 17 là một trong 81 thân nhân của xã tham gia lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Do tuổi cao, sức khoẻ yếu, việc đi lại không còn thuận tiện, song ông vẫn mong muốn được góp phần vào hành trình tìm lại tên tuổi cho người em trai đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trong suốt quá trình lấy mẫu, ông được các đoàn viên thanh niên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Ông Nguyễn Bá Thành chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, đi lại rất khó khăn. Nếu không có các cháu đoàn viên hỗ trợ từ lúc vào hội trường đến khi hoàn thành việc lấy mẫu thì chắc sẽ rất vất vả. Các cháu hướng dẫn chu đáo, ân cần như người thân trong gia đình. Tôi hy vọng thông qua giám định ADN sẽ sớm xác định được danh tính, nơi an nghỉ của em mình để sớm đưa chú ấy về với quê hương”.

Không chỉ đồng hành trong Chiến dịch 500 ngày đêm, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên xã còn tổ chức ra quân vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người cao tuổi và gia đình chính sách; tổ chức lễ thắp nến tri ân và thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình người có công bằng những việc làm thiết thực.

Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa của tuổi trẻ xã Thọ Văn đã góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình, phần việc thanh niên hôm nay chính là sự tiếp nối mạch nguồn cách mạng, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Hồng Nhung