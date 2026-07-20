Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho công chức 70 xã, phường có tính đô thị hóa cao

Sáng 20/7, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Lê Minh Tân phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 136 học viên là công chức thuộc các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính; đô thị, xây dựng, môi trường của 70 xã, phường có tính chất đô thị hóa cao trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; PGS.TS Phạm Minh Khánh - Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên); các giảng viên, chuyên gia và chuyên viên phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ).

PGS.TS Phạm Minh Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Khóa học diễn ra trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã có sự thay đổi lớn theo mô hình quản lý mới. Đồng thời, các quy định pháp luật, nghị định, thông tư liên quan đến đất đai, môi trường, quy hoạch và đô thị liên tục được cập nhật, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải kịp thời nắm bắt để thực thi công vụ đúng quy định, minh bạch.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Môi trường và Tài nguyên miền núi (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 20 - 27/7), các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực chính. Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính, nội dung bồi dưỡng tập trung vào vị trí, chức trách, đạo đức công vụ; quản lý, lập, chấp hành, quyết toán và kế toán ngân sách xã; lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công; quản lý kinh tế địa phương, kinh tế tập thể và thống kê. Đặc biệt, học viên được tiếp cận chuyên đề ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tài chính - kế hoạch.

Đối với lĩnh vực đô thị - đất đai - môi trường, học viên được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về xây dựng đô thị, đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị và tài nguyên, môi trường.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, các giảng viên tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương và kỹ năng giải quyết hồ sơ, phối hợp công tác. Trong khuôn khổ khóa học, học viên sẽ tham gia khảo sát thực tế tại một xã, phường có mức độ đô thị hóa cao trên địa bàn tỉnh để trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời làm căn cứ viết bài thu hoạch kết thúc chương trình.

Quan cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, khóa học không chỉ nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối của Đảng về xây dựng đô thị, tinh gọn bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về năng lực cho đội ngũ công chức. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn từ quy hoạch vùng Thủ đô, cùng yêu cầu tinh giản biên chế và đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, việc chủ động nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và ứng dụng AI vào công việc là yêu cầu cần thiết, góp phần giúp đội ngũ công chức cơ sở đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Vũ