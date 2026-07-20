Vân Bán chuyển động cùng hành trình số

100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số. 100% văn bản được ký số trên môi trường điện tử. 99,37% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình. Những con số đó cho thấy một sự thay đổi căn bản trong cách chính quyền vận hành và phục vụ Nhân dân ở Vân Bán. Từ nền tảng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong từng quy trình công việc, từng dịch vụ công và từng tiện ích phục vụ người dân, tạo động lực để địa phương xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.

Xã Vân Bán tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người dân.

Để chuyển đổi số đi vào thực chất, Vân Bán xác định yếu tố con người là khâu đột phá. Thay vì chỉ đầu tư hạ tầng, địa phương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, thành thạo các nền tảng công nghệ và sẵn sàng thay đổi phương thức làm việc. Từ việc xử lý văn bản, điều hành công việc đến giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường điện tử, hình thành quy trình làm việc thống nhất, thông suốt giữa các bộ phận. Đây cũng là nền tảng để chính quyền từng bước rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người dân. Theo đồng chí Lại Thế Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ. Vì vậy, xã ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng số, chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung để mọi quy trình giải quyết công việc được thực hiện nhanh hơn, minh bạch hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ sự thay đổi trong nội bộ cơ quan hành chính, hiệu quả phục vụ người dân ngày càng rõ nét. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 99,37%, phản ánh sự chuyển biến cả về năng lực của đội ngũ cán bộ lẫn sự đồng thuận của người dân trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những thao tác trước đây phải đi lại nhiều lần nay được thực hiện trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân.

Không dừng ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, điều đáng ghi nhận là chuyển đổi số ở Vân Bán đang từng bước hình thành một phương thức điều hành mới. Từ chỉ đạo, điều hành đến xử lý công việc hằng ngày đều dựa trên dữ liệu và nền tảng số, tạo tiền đề để chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quan điểm của địa phương là mọi nền tảng số chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân được tiếp cận thuận lợi với thông tin, dịch vụ công và các chính sách an sinh. Từ mục tiêu đó, xã từng bước hoàn thiện hạ tầng số ngay từ cơ sở. Internet cáp quang, hệ thống wifi và camera được lắp đặt tại 27 nhà văn hóa khu dân cư, tạo điều kiện để các thiết chế văn hóa trở thành những điểm kết nối thông tin và triển khai các hoạt động cộng đồng trên nền tảng số. Cùng với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống 35 cụm loa truyền thanh thông minh được đưa vào sử dụng, giúp các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thông tin chỉ đạo của địa phương được chuyển tải nhanh chóng, chính xác đến từng khu dân cư.

Không gian số của Vân Bán cũng ngày càng mở rộng. Trang thông tin điện tử của xã cùng trang Facebook “Thông tin xã Vân Bán” được duy trì thường xuyên với hàng trăm tin, bài được đăng tải, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Không chỉ là kênh tuyên truyền, đây còn trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước và tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chuyển đổi số còn được thể hiện trong lĩnh vực an sinh xã hội. Việc chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng được đẩy mạnh, giúp người dân nhận chế độ nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian, chi phí trong tổ chức thực hiện. Những thay đổi ấy đang từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội số từ chính những nhu cầu thiết yếu của người dân.

Hành trình chuyển đổi số ở Vân Bán vẫn còn nhiều việc phải làm, song những kết quả bước đầu cho thấy công nghệ đã và đang trở thành công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ và tạo dựng niềm tin của người dân. Khi chính quyền đổi mới tư duy, hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện và người dân ngày càng chủ động tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Hương Giang