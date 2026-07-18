Những sáng kiến triệu “đô”

Hơn 10,4 tỷ đồng là giá trị làm lợi mỗi năm của một đề tài nghiên cứu thay thế men rắc nhập khẩu trong sản xuất gạch trang trí cao cấp. Gần 200 tỷ đồng là tổng giá trị làm lợi từ 388 sáng kiến được ghi nhận tại Prime Group chỉ trong 2 năm 2024 và 2025. Nhưng phía sau những con số ấy không phải là những phòng thí nghiệm hiện đại hay những nhà khoa học nổi tiếng, mà là những người công nhân, kỹ sư ngày ngày đứng bên dây chuyền sản xuất, lặng lẽ quan sát, trăn trở và tìm cách làm cho công việc hôm nay tốt hơn hôm qua.

Để tìm hiểu rõ hơn về những đổi mới sáng tạo của Prime Group, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này với đại diện nhà quản lý, kỹ sư của doanh nghiệp.

Ông Đặng Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Tập đoàn Prime Group: Sáng kiến bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: "Có cách nào làm tốt hơn không?"

Ông Đặng Xuân Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Tập đoàn Prime Group

Văn hóa sáng tạo ở Prime không được xây dựng từ những khẩu hiệu treo trên tường, mà từ thói quen đặt câu hỏi mỗi ngày: Hôm nay có cách nào làm tốt hơn hôm qua không?. Nếu như ngày trước, nhiều công nhân nghĩ rằng nghiên cứu là việc của kỹ sư, còn sáng tạo là việc của lãnh đạo. Bây giờ, bất cứ ai cũng có thể đưa ra ý tưởng nếu thấy công việc còn điều gì chưa hợp lý.

Ở Prime, một sáng kiến có thể xuất phát từ người vận hành máy, nhân viên bảo trì, kỹ thuật viên hay cán bộ quản lý. Chỉ cần ý tưởng ấy làm giảm tiêu hao nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc cải thiện môi trường làm việc thì đều được khuyến khích.

Một trong những đề tài gây ấn tượng mạnh là nghiên cứu thay thế men rắc nhập khẩu bằng nguyên liệu sản xuất trong nước để tạo hiệu ứng bề mặt cho gạch trang trí cao cấp. Giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn mang lại giá trị làm lợi hơn 10,4 tỷ đồng mỗi năm và đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Nhìn vào bảng thành tích của Prime qua gần hai thập niên tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật, người ta dễ bị ấn tượng bởi hàng trăm giải thưởng từ cấp tỉnh, cấp quốc gia đến quốc tế. Nhưng điều đáng nói hơn cả là số lượng sáng kiến ngày một tăng. Nếu như giai đoạn đầu chỉ có vài chục ý tưởng tham gia thì đến những năm gần đây, mỗi năm tập đoàn ghi nhận hàng trăm sáng kiến cải tiến từ chính người lao động. Riêng hai năm 2024 và 2025 đã có 388 sáng kiến được công nhận. Kết quả đã phản ánh một sự thay đổi rất lớn trong tư duy của mỗi người lao động và cả doanh nghiệp.

Bà Ngô Thị Hương Nhu - người đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025: Điều khó nhất không phải là tìm ra ý tưởng mà phải biến ý tưởng thành sản phẩm đưa vào sản xuất

Bà Ngô Thị Hương Nhu - người đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Chia sẻ về hành trình thực hiện đề tài, bà Ngô Thị Hương Nhu, Công ty Cổ phần Prime Yên Bình, Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu cho biết: Điều khó nhất không phải là tìm ra ý tưởng mà là kiên trì thử nghiệm để biến ý tưởng thành sản phẩm có thể đưa ngay vào sản xuất. Có những thời điểm nhóm phải điều chỉnh công thức hàng chục lần, kiểm tra từng chỉ tiêu kỹ thuật trước khi tìm được phương án tối ưu. Khi đề tài được ứng dụng thành công, điều khiến chúng tôi vui nhất không phải là giải thưởng, mà là giải pháp do chính kỹ sư của Prime nghiên cứu đã thay thế được nguyên liệu nhập khẩu, góp phần giảm chi phí và nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp. Hơn 10 tỷ đồng giá trị làm lợi là một con số rất lớn. Nhưng giá trị lớn hơn sau thành công ấy chính là sự thay đổi trong tư duy, hành động của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động ở Prime.

Trước bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng ngày càng cạnh tranh, giá nguyên liệu liên tục tăng trong khi giá bán sản phẩm chịu nhiều sức ép, buộc chúng tôi phải tìm lời giải ngay từ bên trong nhà máy. Xuất phát từ thực tế, máy móc có thể được đầu tư thêm, nhưng người lao động nếu không chủ động đổi mới thì rất khó tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững. Thế là, phong trào “Sáng kiến, tiết kiệm” được tập đoàn phát động rộng khắp và dần trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp.

Prime không chỉ kêu gọi người lao động sáng tạo mà còn xây dựng cả một cơ chế để bảo vệ và khuyến khích sự sáng tạo. Mỗi sáng kiến đều được hội đồng chuyên môn thẩm định về hiệu quả kỹ thuật và giá trị kinh tế. Những sáng kiến được công nhận sẽ được thưởng theo tỷ lệ giá trị làm lợi. Ngay cả những người tham gia hỗ trợ cũng được ghi nhận bằng chế độ khuyến khích cụ thể. Còn với những sáng kiến không thể quy đổi trực tiếp thành tiền như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao an toàn lao động hay bảo vệ môi trường, doanh nghiệp vẫn có cơ chế đánh giá và khen thưởng phù hợp.

Có lẽ chính sự ghi nhận ấy đã tạo nên động lực để những ý tưởng nhỏ không bị bỏ quên. Mỗi năm, Prime đều tổ chức hội thi sáng kiến từ cấp cơ sở. Những giải pháp xuất sắc nhất tiếp tục được lựa chọn tham gia hội thi cấp tập đoàn, rồi từ đó dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thậm chí quốc tế trong hệ thống SCG. Một hành trình mà mỗi sáng kiến đều phải trải qua sự sàng lọc khắt khe trước khi được khẳng định giá trị.

Nhìn lại chặng đường ấy, ông Thu, bà Nhu không giấu được niềm tự hào khi nhiều sáng kiến của Prime đã giành giải thưởng quốc tế, nhiều cá nhân được tôn vinh là lao động sáng tạo tiêu biểu, nhiều tập thể được biểu dương vì tinh thần đổi mới không ngừng. Nhưng điều khiến họ tâm đắc hơn cả là phong trào sáng tạo không còn là cuộc thi dành cho một nhóm người giỏi, mà đã trở thành công việc thường ngày của hàng nghìn người lao động. Sự thay đổi ấy còn được thể hiện ở những con số mới nhất. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Prime Group đã có thêm 83 đề tài, giải pháp sáng kiến được nghiên cứu, triển khai và áp dụng vào thực tế sản xuất.

Có người từng ví mỗi sáng kiến giống như một viên gạch. Một viên gạch riêng lẻ có thể rất nhỏ. Nhưng hàng trăm nghìn viên gạch sẽ tạo nên một công trình. Có lẽ ở Prime cũng vậy. Một ý tưởng tiết kiệm vài kW điện mỗi ca sản xuất, một cải tiến giúp giảm vài gam nguyên liệu trên mỗi mét vuông gạch hay một giải pháp rút ngắn vài giây vận hành máy, nếu đứng riêng lẻ sẽ không quá đặc biệt. Nhưng khi hàng trăm sáng kiến cùng được cộng hưởng, chúng tạo nên hàng trăm tỷ đồng giá trị làm lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quan trọng hơn, tạo dựng một môi trường mà ở đó người lao động được tin tưởng, được lắng nghe và được ghi nhận.

Những “sáng kiến triệu đô" không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận. Đó còn là câu chuyện về cách một doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo trong từng người lao động, để mỗi ca làm việc không chỉ tạo ra những viên gạch chất lượng cao mà còn tạo ra những ý tưởng có thể làm thay đổi chính tương lai của doanh nghiệp.

Quang Nam (Thực hiện)