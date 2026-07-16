Chuyển đổi số ở xã Thanh Thủy: Lấy người dân làm trung tâm

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những chuyển động tích cực. Tại xã Thanh Thủy, CĐS không còn là mục tiêu mang tính định hướng mà đang hiện diện trong từng thủ tục hành chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống hằng ngày của người dân. Những kết quả bước đầu cho thấy, khi lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả phục vụ làm thước đo, CĐS sẽ trở thành động lực quan trọng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Thủy hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thủy đã xác định muốn CĐS thành công thì trước hết phải giúp người dân hiểu, biết và sử dụng thành thạo các nền tảng số. Những ngày đầu triển khai, không ít người dân lúng túng khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, với những thao tác mới lạ như đăng nhập tài khoản định danh điện tử VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Từ thực tế đó, xã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại thông minh, từ đăng nhập VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán điện tử và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Song song với đó, 25 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư trở thành lực lượng nòng cốt đưa công nghệ đến gần người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Cách làm kiên trì, gần dân đã tạo nên sự thay đổi rõ nét. 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã được tiếp nhận trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm; công khai minh bạch đạt 18/18 điểm; thanh toán trực tuyến đạt 10/10 điểm; tiến độ giải quyết công việc đạt 19,71/20 điểm.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã. UBND xã tổ chức 2 hội nghị tập huấn về CĐS cho gần 150 học viên tham gia, gồm nhân viên trường học, trạm y tế, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, từ đó lan tỏa đến đông đảo người dân. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiểu biết về CĐS, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở được trang bị kiến thức, có kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số.

Tại xã Thanh Thủy, CĐS đang được gắn với phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, nông nghiệp và các sản phẩm OCOP. Nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng đã ứng dụng các nền tảng số trong quảng bá, đặt phòng trực tuyến và thanh toán điện tử. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, toàn xã có 111 doanh nghiệp đang hoạt động; 15/15 trường học thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt; Trạm y tế xã triển khai thanh toán điện tử; nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch sử dụng mã QR và các phương thức thanh toán số trong giao dịch hằng ngày. Cùng với đó, các mô hình “Gia đình số”, “Đại sứ số”, “Chợ số - Nông thôn số” góp phần hình thành môi trường để người dân chủ động ứng dụng công nghệ vào học tập, sản xuất và kinh doanh.

Người dân được hỗ trợ sử dụng tài khoản định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Thủy.

Đặc biệt, điểm đáng ghi nhận là sự thay đổi trong phương thức quản trị của chính quyền cơ sở. Mọi nhiệm vụ được triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Việc xử lý văn bản, điều hành công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chia sẻ dữ liệu đều được thực hiện trên nền tảng số, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn đó cho thấy, CĐS không chỉ là đầu tư hạ tầng công nghệ mà cốt lõi là đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Từ những Tổ công nghệ số cộng đồng ở từng khu dân cư, những lớp “Bình dân học vụ số”, những giao dịch điện tử đầu tiên của người dân đến việc đưa sản phẩm OCOP lên môi trường số, xã Thanh Thủy đang khẳng định CĐS chỉ thực sự thành công khi xuất phát từ nhu cầu của người dân, được thực hiện bằng những việc làm thiết thực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Những kết quả sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đang tạo nền tảng vững chắc để xã Thanh Thủy tiếp tục kiến tạo mô hình quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với thực tiễn, CĐS sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay từ cấp cơ sở.

Hạnh Thúy