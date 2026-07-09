Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên: Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Thời gian chờ đợi kéo dài từng là một trong những khó khăn khi người dân đến khám, chữa bệnh. Với quyết tâm đổi mới phương thức phục vụ, bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp số hóa ngay từ khâu tiếp cận dịch vụ. Hiện nay, người dân có thể chủ động đăng ký khám bệnh trực tuyến thông qua website, fanpage hoặc Tổng đài tư vấn, chăm sóc khách hàng của bệnh viện. Việc đặt lịch trước không chỉ giúp người bệnh chủ động sắp xếp thời gian mà còn giảm áp lực tại khu vực tiếp đón.

Thiết bị lấy số tự động giúp giảm tình trạng ùn ứ, tăng tính minh bạch khi đến khám tại Bệnh viện.

Cùng với đó, bệnh viện triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip; dữ liệu bảo hiểm y tế được xác thực trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm giấy tờ hành chính và tạo thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, hệ thống xếp hàng tự động tại khu vực tiếp đón và Khoa Chẩn đoán hình ảnh giúp điều phối lượt khám khoa học, minh bạch, giảm tình trạng ùn ứ, nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Không chỉ cải tiến quy trình tiếp đón, chuyển đổi số còn tạo ra sự thay đổi rõ nét trong hoạt động chuyên môn. Nếu như trước đây, sau mỗi lần chụp chiếu hay làm xét nghiệm, người bệnh phải di chuyển qua nhiều khoa, phòng để chờ nhận kết quả thì nay, toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp về phòng khám ban đầu. Người bệnh chỉ cần quay lại gặp bác sĩ để được tư vấn, không còn phải mất nhiều thời gian chờ đợi hay mang theo nhiều giấy tờ.

Anh Trần Xuân Đông ở phường Xuân Hòa chia sẻ: "Bây giờ làm xét nghiệm xong chỉ cần quay lại phòng khám chờ bác sĩ, kết quả đã có trên máy. Khi cần, tôi có thể quét mã QR để xem lại kết quả, rất thuận tiện".

Việc tra cứu kết quả khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thông qua mã QR không chỉ giúp người dân dễ dàng lưu trữ, theo dõi hồ sơ sức khỏe mà còn giảm đáng kể việc sử dụng giấy tờ, phù hợp với định hướng xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, không giấy tờ.

Song song với đó, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện (HIS), Hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS), Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) cùng Hệ thống bệnh án điện tử (EMR). Dữ liệu giữa các khoa, phòng được kết nối liên thông, tạo thành quy trình khám, chữa bệnh thống nhất, giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn và rút ngắn thời gian thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng.

Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Theo bác sĩ Lê Huy Trung, Khoa Ung bướu, việc ứng dụng các nền tảng số đã thay đổi đáng kể phương thức làm việc của đội ngũ y, bác sĩ. Hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán được truy cập nhanh trên hệ thống, giúp bác sĩ thuận lợi trong hội chẩn, theo dõi diễn biến điều trị, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, đồng thời tiết kiệm thời gian và hạn chế tối đa việc thất lạc hồ sơ giấy.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, bệnh viện còn mở rộng chuyển đổi số sang nhiều dịch vụ phục vụ người bệnh. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như mã QR, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ ATM và thẻ tín dụng được triển khai đồng bộ, giúp người dân thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Đồng thời, dữ liệu khám, chữa bệnh đang từng bước được tích hợp lên Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân. Đến nay, riêng tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện đã hướng dẫn và hỗ trợ hơn 1.500 lượt người dân kích hoạt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định khi nhiều người cao tuổi, trẻ em hoặc người nhà chưa quen sử dụng các ứng dụng số, thiếu thông tin xác thực hoặc còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Trước thực tế đó, bệnh viện tiếp tục bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích y tế số, bảo đảm mọi người bệnh đều được thụ hưởng những lợi ích từ chuyển đổi số.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên khẳng định: Chuyển đổi số không đơn thuần là đầu tư công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị và phục vụ. Bệnh viện sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng ứng dụng AI, nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cho hiệu quả hoạt động. Bệnh viện đang triển khai hệ thống định vị thông minh, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm phòng khám, khu xét nghiệm, nhà thuốc, quầy thu ngân và các khu chức năng ngay trên thiết bị di động, góp phần giảm thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm khám, chữa bệnh.

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ giúp tinh gọn quy trình, giảm thời gian chờ đợi mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Với quyết tâm đầu tư đồng bộ và phát triển các nền tảng số, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang từng bước tạo dựng môi trường khám, chữa bệnh thông minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Hà Giang