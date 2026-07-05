Cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số công tác Đảng

05/07/2026 19:07 GMT+7

baophutho.vn Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ; hoàn thiện điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật để triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số. Kết quả triển khai sau đợt cao điểm ở các địa phương đã cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số công tác Đảng.