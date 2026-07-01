Chuyển đổi số đi vào nền nếp ở Chân Mộng

Từ những thao tác số hóa văn bản, giải quyết hồ sơ trực tuyến đến phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa trong cộng đồng, chuyển đổi số ở Chân Mộng đang dần trở thành nền nếp trong hoạt động của chính quyền và đời sống người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Cán bộ, công chức xã Chân Mộng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chuyển đổi số từ trong bộ máy

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thời gian qua, UBND xã Chân Mộng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Việc xử lý văn bản, trao đổi công việc, cập nhật thông tin và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được thực hiện chủ yếu trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng tham mưu và năng lực điều hành của chính quyền cơ sở.

Trong tháng 6/2026, xã đã tiếp nhận 1.852 văn bản đến, ban hành 352 văn bản đi; trong đó có tới 348 văn bản được phát hành điện tử, đạt tỷ lệ 98,7%. Đây không chỉ là kết quả của quá trình ứng dụng công nghệ thông tin mà còn phản ánh sự thay đổi về tư duy làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ, hiện đại.

Song hành với số hóa hoạt động nội bộ, Chân Mộng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử ngày càng đi vào nền nếp. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được vận hành ổn định, giúp người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục mà không phải đi lại nhiều lần như trước.

Trong kỳ, xã đã tiếp nhận 551 hồ sơ trực tuyến, giải quyết 391 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,2%, không có hồ sơ quá hạn tồn đọng. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của quá trình chuyển đổi số mà còn cho thấy sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mộng, xác định chuyển đổi số là thay đổi phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân, xã tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số để mọi người đều có thể thụ hưởng những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại.

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lâu dài, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về số hóa hồ sơ, dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; đồng thời cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi hoạt động, chuyển đổi số ở Chân Mộng không còn là nhiệm vụ riêng của một bộ phận chuyên môn mà đã trở thành yêu cầu thường xuyên trong hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Công an xã Chân Mộng hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Chân Mộng đang từng bước đưa công nghệ số vào đời sống cộng đồng, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn, đồng thời hình thành những kỹ năng số cần thiết trong thời đại mới.

Một trong những điểm nhấn của địa phương thời gian qua là triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên môi trường mạng. Thay vì tâm lý e ngại công nghệ như trước đây, ngày càng nhiều người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa cũng được quan tâm triển khai. Xã đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, tăng cường sử dụng các nền tảng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Những giải pháp này đang tạo nên sự thay đổi từng ngày trong nhận thức của cán bộ và người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chân Mộng còn hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, văn minh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng được tăng cường; các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia các nền tảng trực tuyến.

Hành trình chuyển đổi số ở Chân Mộng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là trong bối cảnh trình độ tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn chưa đồng đều, hạ tầng số ở khu vực nông thôn vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Tuy nhiên, từ những kết quả bước đầu trong số hóa hoạt động hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, có thể thấy chuyển đổi số đã và đang đi vào nền nếp, trở thành động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Minh Vũ