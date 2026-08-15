Liên Sơn: Số hoá để người dân được phục vụ tốt hơn

Từ nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí đến theo dõi kết quả, nhiều thủ tục tại xã Liên Sơn đang được đưa lên môi trường số. Những đổi thay đó đều hướng đến mục tiêu để người dân làm thủ tục thuận tiện hơn, nhanh hơn và ít phải đi lại hơn.

Tiện ích số đi vào cuộc sống

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn làm thủ tục chứng thực chữ ký, anh Bùi Hữu Thọ ở thôn Bến Cuối được cán bộ hướng dẫn và giải quyết những vướng mắc ngay khi tiếp nhận hồ sơ. Thủ tục được giải quyết nhanh chóng, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Sự thuận tiện mà anh Thọ cảm nhận được cũng chính là điều số hóa thủ tục hành chính hướng tới.

Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn.

Tại xã Liên Sơn, nhiều công việc trước đây gắn với hồ sơ giấy đang được chuyển lên môi trường điện tử. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí và theo dõi quá trình giải quyết mà không phải nhiều lần đến trụ sở. Khoảng 93% hồ sơ đã được tiếp nhận qua mạng, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,3%; các khoản phí, lệ phí đủ điều kiện đều được thanh toán trực tuyến. Trong số hồ sơ được giải quyết toàn trình, 99% hoàn thành đúng hạn.

Những kết quả trên cho thấy số hóa đang làm thay đổi cả cách người dân thực hiện thủ tục và cách cán bộ xử lý công việc. Hồ sơ được tiếp nhận, lưu trữ và theo dõi trên hệ thống giúp quy trình rõ ràng hơn, giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân; đồng thời hỗ trợ cán bộ tra cứu, phối hợp và giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác hơn.

Để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, chính quyền xã Liên Sơn đã từng bước chuyển hoạt động quản lý, điều hành lên môi trường số. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, những văn bản đủ điều kiện được ký số. Tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cũng được theo dõi trên nền tảng số, giúp lãnh đạo kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khâu còn chậm.

Số hóa không chỉ được áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực thiết yếu. Ngành Giáo dục triển khai học bạ số và chuẩn hóa dữ liệu học sinh; lực lượng Công an đã số hóa 3.235 hồ sơ quản lý phương tiện, cập nhật dữ liệu dân cư và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc tiếp nhận hồ sơ đất đai qua cơ chế một cửa và định hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe tiếp tục mở rộng tiện ích số, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, đổi mới phương thức làm việc phải hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Vì vậy, hiệu quả số hóa cần được đánh giá qua tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hoàn thành đúng hạn, số văn bản được ký số và mức độ thuận tiện mà người dân cảm nhận khi thực hiện thủ tục.

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số

Bên cạnh kết quả, quá trình số hóa tại Liên Sơn vẫn gặp một số trở ngại về thiết bị, đường truyền và khả năng liên thông dữ liệu. Khoảng 20% thiết bị công nghệ thông tin đã cũ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng số, nhất là người cao tuổi và người ít sử dụng điện thoại thông minh. Nguy cơ lộ thông tin cá nhân, mất tài khoản và lừa đảo trực tuyến cũng ảnh hưởng đến tâm lý sử dụng dịch vụ số.

Công an xã Liên Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Hoàn, để khắc phục những điểm nghẽn, xã đang từng bước nâng cấp thiết bị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng phủ sóng 4G, 5G. Các cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, đất đai, giáo dục, y tế sẽ tiếp tục được chuẩn hóa và kết nối, giúp người dân giảm việc cung cấp nhiều lần cùng một thông tin.

Việc hỗ trợ kỹ năng số được triển khai thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Thành viên các tổ trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả. Liên Sơn phấn đấu ít nhất 80% người dân được trang bị kỹ năng số cơ bản.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp người chưa thể tự thao tác, nhất là người cao tuổi và người ít sử dụng điện thoại thông minh. Xã đồng thời rà soát quy trình, tăng cường hướng dẫn để dịch vụ trực tuyến trở nên dễ tiếp cận hơn, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá hiệu quả.

Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin cũng được chú trọng. Xã đã ban hành quy chế an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường hướng dẫn người dân bảo vệ mật khẩu, mã xác thực và nhận diện các cuộc gọi, đường dẫn giả mạo. Đội ngũ cán bộ được yêu cầu tuân thủ quy trình khai thác, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong quá trình giải quyết công việc.

Liên Sơn đặt mục tiêu đến năm 2027 có 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình. Đích đến của quá trình này là giúp người dân làm thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Khi mọi người đều có thể tiếp cận, sử dụng và cảm nhận rõ lợi ích của dịch vụ số, mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân mới thực sự đi vào cuộc sống.

Hương Giang