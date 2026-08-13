Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án

Ngày 13/8, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nền tảng số; triển khai nhiệm vụ công tác THADS những tháng cuối năm 2026.

Trưởng THADS tỉnh Nguyễn Thị Kim Yến phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, THADS tỉnh xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tổ chức thi hành án. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai nền tảng số được thực hiện thống nhất từ THADS tỉnh đến các phòng chuyên môn, phòng THADS khu vực và đội ngũ chấp hành viên, công chức nghiệp vụ.

Tính đến ngày 31/7/2026, nền tảng số THADS đã ghi nhận toàn bộ hoạt động tổ chức thi hành án với 24.539 việc phải thi hành. Các phân hệ nghiệp vụ số ngày càng được khai thác hiệu quả. Phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án đã tiếp nhận 14.084 bản án, quyết định và 1.946 đơn yêu cầu thi hành án, qua đó đã ban hành 19.456 quyết định.

Công tác số hóa cũng được đẩy mạnh thông qua việc triển khai chữ ký số trên các phân hệ eBiên lai điện tử, eQĐTHA, eKNTC và eTCTHA.

Đối với công tác THADS 7 tháng đầu năm 2026, THADS tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng, án kinh tế, tham nhũng và các vụ việc khó khăn, phức tạp.

Tổng số phải thi hành là 24.539 việc, tăng 4.620 việc, tương ứng 23,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 20.606 việc, tăng 4.368 việc, tương ứng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả, đã thi hành xong 11.312 việc, tăng 2.265 việc, tương ứng 25% so với cùng kỳ năm 2025; đặc biệt, tỷ lệ thi hành xong về việc vượt 5,73% so với tiến độ trung bình chung của toàn quốc.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tập trung xử lý các nhóm vụ việc trọng điểm. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thi hành án.

Quang cảnh hội nghị.

Những tháng cuối năm 2026, THADS tỉnh tiếp tục tổ chức thi hành án quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ từng vụ việc. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong xác minh điều kiện thi hành án, thông tin định danh, xử lý tài sản và thu hồi tiền, tài sản thi hành án; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý tiền, tài sản thi hành án theo quy định.

Đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu THADS; tăng cường cập nhật, khai thác hiệu quả nền tảng số THADS, VNeID và các phần mềm nghiệp vụ.

Tạ Thanh