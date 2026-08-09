Đăng kiểm Phú Thọ tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và ngành Xây dựng, hệ thống đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đang tích cực ứng dụng công nghệ số, từng bước hiện đại hóa quy trình kiểm định phương tiện, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện toàn tỉnh có 14 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ, các trung tâm đã từng bước số hóa quy trình nghiệp vụ, triển khai đặt lịch đăng kiểm trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán điện tử, trả kết quả điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm 1901V.

Đặc biệt, thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị đã chủ động nâng cấp hạ tầng công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu, cập nhật phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc chuyển từ phương thức quản lý giấy tờ truyền thống sang môi trường điện tử góp phần giảm chi phí, hạn chế thủ tục trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 1901V, giấy chứng nhận kiểm định điện tử được phát hành bằng chữ ký số và dấu số. Chủ phương tiện chỉ nhận bản giấy khi có nhu cầu; trường hợp cần bản giấy, giấy chứng nhận được in trực tiếp từ phần mềm quản lý, thay cho việc sử dụng phôi giấy như trước đây. Quy trình tiếp nhận, hướng dẫn chủ phương tiện được thực hiện công khai, chuyên nghiệp; các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí được niêm yết đầy đủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Giám đốc Cơ sở đăng kiểm 1901V, cho biết: “Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa một số thủ tục lên môi trường trực tuyến, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý và phục vụ, lấy sự thuận tiện, minh bạch và hiệu quả làm mục tiêu. Đối với người dân và doanh nghiệp, việc số hóa giúp tiết kiệm thời gian, giảm các khâu trung gian và chủ động hơn trong quá trình đăng kiểm”.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm; rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin liên quan; thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Công nghệ số cũng được tăng cường ứng dụng trong quản lý phương tiện, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng kiểm và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Người dân thực hiện thủ tục đăng kiểm tại quầy, hướng tới quy trình giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Chuyển đổi số cũng gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các trung tâm đăng kiểm thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng số cho đội ngũ đăng kiểm viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm định phương tiện trong tình hình mới.

Những chuyển biến từ chuyển đổi số đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Các dây chuyền kiểm định hoạt động ổn định, sân bãi được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, doanh nghiệp, hạn chế tình trạng ùn tắc, quá tải cục bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 14 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã cấp khoảng 96.500 giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số, góp phần giảm chi phí in ấn, quản lý phôi ấn chỉ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, ngành đăng kiểm Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt với Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cấp phần mềm quản lý, mở rộng ứng dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử và các tiện ích số trong quy trình kiểm định.

Cùng với đó, các trung tâm đăng kiểm tiếp tục hiện đại hóa dây chuyền kiểm định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình, phí và lệ phí; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử. Qua đó từng bước xây dựng hệ thống đăng kiểm hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh