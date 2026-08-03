Để người dân thụ hưởng tiện ích số

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và ít phải đi lại hơn. Từ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đến đưa kỹ năng số về từng khu dân cư, xã Thanh Ba từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Để dịch vụ công thuận tiện hơn

Thứ Bảy hằng tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba vẫn mở cửa. Trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, người dân có thể đến thực hiện các thủ tục về tư pháp, hộ tịch, đất đai, xây dựng, giáo dục, văn hóa, nội vụ. Với những người làm việc suốt tuần, thêm một ngày tiếp nhận hồ sơ, đồng nghĩa với việc họ không phải xin nghỉ làm hoặc thu xếp nhiều lần để giải quyết giấy tờ.

Được triển khai từ ngày 17/1/2026, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” đã tạo thêm một kênh phục vụ phù hợp với nhu cầu thực tế. Đến hết tháng 5/2026, sau 19 ngày làm việc thứ Bảy, Trung tâm đã tiếp nhận 210 hồ sơ, chủ yếu thuộc lĩnh vực chứng thực; đồng thời tư vấn khoảng 130 lượt công dân, phần lớn liên quan đến đất đai. Tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, không để tồn đọng, không phát sinh phản ánh về thái độ phục vụ.

Điều đó cho thấy một thay đổi đáng chú ý: Thay vì yêu cầu người dân thích ứng với giờ làm việc của cơ quan công quyền, chính quyền chủ động điều chỉnh cách phục vụ theo nhịp sống của người dân. Làm việc thứ Bảy cũng góp phần giảm áp lực hồ sơ vào đầu tuần, tạo thêm thời gian để cán bộ hướng dẫn, giải thích những thủ tục còn vướng mắc.

Sự thuận tiện ấy được tiếp nối bằng quá trình số hóa từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Thanh Ba hiện thực hiện 433 thủ tục hành chính cấp xã, gồm 190 thủ tục trực tuyến toàn trình và 243 thủ tục trực tuyến một phần. Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận được nộp trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%. Tiến độ giải quyết được cập nhật trên hệ thống, giúp người dân dễ dàng theo dõi, hạn chế phải đến trụ sở nhiều lần để hỏi kết quả.

Tại khu vực hành chính công, internet tốc độ cao và wifi miễn phí được bố trí để người dân có thể tra cứu thông tin, kê khai hoặc nộp hồ sơ ngay trên điện thoại. Với người chưa thành thạo, cán bộ trực tiếp hỗ trợ từng bước. Công nghệ vì thế trở thành công cụ giúp quá trình giải quyết thủ tục rõ ràng và nhanh gọn hơn.

Phía sau quầy tiếp nhận, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cũng thay đổi. Mỗi người được trang bị máy tính, tài khoản phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số. Văn bản đi, đến được luân chuyển trên hệ thống; 100% hồ sơ công việc, trừ hồ sơ mật, được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử. Phòng họp trực tuyến hai cấp được vận hành ổn định, giúp thông tin chỉ đạo chuyển nhanh đến cơ sở, giảm thời gian hội họp và chi phí giấy tờ.

Đưa kỹ năng số về khu dân cư

Cùng với đầu tư hạ tầng và đổi mới phương thức điều hành, Thanh Ba đưa người hướng dẫn đến từng khu dân cư, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân. Toàn xã kiện toàn 49 Tổ công nghệ số cộng đồng. Thay vì chỉ tuyên truyền chung, các tổ phối hợp với công an, ngân hàng, bưu điện và đoàn thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử. Qua 8 buổi hướng dẫn tại cơ sở, có khoảng 1.750 lượt người thuộc nhóm yếu thế cùng gần 2.000 lượt phụ nữ, nông dân được hỗ trợ kỹ năng số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được triển khai theo hướng gắn kiến thức với nhu cầu sử dụng. Với 6 lớp tập huấn về kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn thông tin đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham gia các khóa học trực tuyến để cập nhật kỹ năng.

Những kỹ năng số dần được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế. Thanh Ba hiện có 235 doanh nghiệp và 1.361 hộ kinh doanh cá thể. Các doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; khoảng 60% hộ kinh doanh sử dụng mã QR trong giao dịch. Khoảng 30% hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá, bán hàng qua Zalo, Facebook; một số cơ sở bắt đầu livestream giới thiệu sản phẩm, nhận đơn và thanh toán bằng chuyển khoản.

Đồng chí Nguyễn Viết Đại - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết, việc vận hành hệ thống thông tin điều hành, tác nghiệp trực tuyến đã giúp địa phương tiết kiệm thời gian, giảm chi phí văn phòng phẩm và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc. Thời gian tới, xã tiếp tục số hóa tài liệu lưu trữ; xây dựng kỳ họp HĐND và cấp ủy không giấy tờ; số hóa các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ.

Từ trung tâm hành chính đến từng khu dân cư, từ giải quyết giấy tờ đến thanh toán, bán hàng, số hóa dần hiện diện trong đời sống thường ngày ở Thanh Ba. Khi mỗi người dân có thể sử dụng công nghệ một cách tự tin và an toàn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân được rút ngắn, đồng thời mở ra thêm cơ hội học tập, sản xuất và kinh doanh. Đó chính là giá trị bền vững của tiến trình chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm.

Hương Giang