Chuyển đổi số và hiện đại hóa lưới điện 110kV

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển mạnh công nghiệp và thu hút nhiều dự án đầu tư lớn. Xác định nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, đòi hỏi hạ tầng lưới điện phải đi trước một bước, Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hoá hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ kiểm tra tủ đấu dây trung gian ngoài trời tại Trạm biến áp 110kV trên địa bàn phường Việt Trì.

6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 5.893,672 triệu kWh, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng điện tiết kiệm đạt 385,76 triệu kWh, tương ứng 6,55% tổng điện thương phẩm.

Hiện nay, PC Phú Thọ đang quản lý, vận hành đồng bộ 80 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 970 km cùng 41 trạm biến áp (TBA) 110kV, hơn 70 máy biến áp có tổng dung lượng hơn 3.700 MVA. 100% TBA 110kV trên địa bàn tỉnh được chuyển sang mô hình TBA không người trực. Mọi thông số vận hành, thao tác đóng cắt, xử lý tình huống đều được giám sát và thực hiện tập trung tại trung tâm điều khiển xa.

Bên cạnh đó, lưới điện trung áp, hạ áp cũng được số hóa mạnh mẽ và tích hợp các giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối cho các ngăn lộ xuất tuyến. Qua đó, góp phần rút ngắn tối đa thời gian xử lý sự cố, chuyển tải hay cô lập vùng mất điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện phục vụ các khu công nghiệp trọng điểm và sinh hoạt của Nhân dân.

Để hiện thực hóa chủ trương dòng điện đi trước một bước, tỉnh Phú Thọ và ngành Điện đã và đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 8 dự án lưới điện 110kV trọng điểm trên địa bàn, gồm các đường dây và TBA 110kV Tam Nông 2, Hạ Hòa, Phù Ninh 2, Cẩm Khê 2, Thụy Vân 2; dự án cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Việt Trì - Bãi Bằng, dự án mạch vòng liên kết 110kV Phú Thọ - Vĩnh Phúc... Các dự án khi hoàn thành không chỉ đảm bảo truyền tải và nâng cao các chỉ số độ tin cậy lưới điện, mà còn đáp ứng kịp thời làn sóng dịch chuyển sản xuất của các tập đoàn FDI vào các khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh.

Công nhân kỹ thuật Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ thực hiện vệ sinh sứ đỡ tại Trạm biến áp 110kV E4.6 Bắc Việt Trì.

Theo đồng chí Lưu Quang Đạo - Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ, thời gian qua, đơn vị chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện 110kV vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, xí nghiệp còn tích cực tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố do tác động bên ngoài.

Ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện 110kV, xí nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc PC Phú Thọ hỗ trợ sửa chữa, xử lý khiếm khuyết lưới điện trung áp, hạ áp tại các địa phương, qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành dự án xuất tuyến đường dây 110kV sau TBA 110kV Bá Thiện, nâng công suất máy biến áp T2 tại TBA 110kV Hòa Bình, cải tạo đường dây 110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - Việt Trì...

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật vận hành, việc chuyển đổi số được PC Phú Thọ triển khai thực hiện xuyên suốt trên toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hằng quý, hội đồng sáng kiến của công ty xét duyệt và ưu tiên các giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn, phần mềm chuyên ngành vào công tác quản lý kỹ thuật, giảm tổn thất điện năng và nâng cao năng suất lao động.

Tiêu biểu như sáng kiến “Ứng dụng thuật toán AI nhận diện hình ảnh từ Flycam để tự động phát hiện hành lang tuyến và hư hỏng trên lưới điện 110kV” của Kỹ sư Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Phú Thọ, được đưa vào áp dụng thực tế từ đầu năm 2026 đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý vận hành.

Giờ đây, thiết bị bay tự động quét qua các tuyến dây, dữ liệu hình ảnh truyền về được AI phân tích và cảnh báo các điểm bất thường với độ chính xác lên tới 95%, giúp giảm 70% thời gian kiểm tra định kỳ, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí nhân công mỗi năm, đồng thời ngăn ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ sự cố lưới điện truyền tải.

Công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV (Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ) thay thế chuỗi cách điện đỡ Silicon bằng chuỗi cách điện thủy tinh tại tuyến đường dây Việt Trì – Trung Hà.

Trong giao dịch với khách hàng, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 được liên thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, Cổng dịch vụ công quốc gia và trung tâm chăm sóc khách hàng. Từ đó, tạo sự minh bạch, thuận tiện và được khách hàng tin tưởng, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền số bền vững.

Với quyết tâm thực hiện mạnh mẽ các ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đảm bảo an ninh năng lượng, việc chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống chủ yếu dựa vào con người sang quản lý dựa trên dữ liệu và tình trạng thiết bị giúp PC Phú Thọ chủ động, giảm thiểu rủi ro nguy cơ sự cố và tối ưu hóa chi phí vận hành, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

Ngọc Lam