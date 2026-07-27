“Mùa hè số” cùng VNeID

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân cài đặt hay kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đang tạo nên một phong trào chuyển đổi số sôi nổi từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với sự đồng hành của lực lượng Công an, tổ chức Đoàn và các tổ công nghệ số cộng đồng, hàng nghìn người dân đã từng bước làm chủ các tiện ích số, hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày, góp phần xây dựng nền tảng công dân số, chính quyền số và xã hội số.

Lực lượng công an chủ động đến từng khu dân cư để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

“Mùa hè số cùng VNeID”, được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai đồng loạt từ ngày 12/6/2026 nhằm cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các tổ công nghệ số cộng đồng, chiến dịch đã đưa các dịch vụ số thiết yếu đến tận từng khu dân cư, giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách trực quan, dễ hiểu và dễ thực hiện nhất.

Để chiến dịch đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Công an tỉnh đề xuất Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo; hướng dẫn Công an cấp xã xây dựng phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Sự chuẩn bị đồng bộ từ khâu tổ chức đã tạo nền tảng để các hoạt động diễn ra thống nhất, hiệu quả và sát với nhu cầu của người dân.

Điểm nổi bật của chiến dịch là phương thức triển khai linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm. Thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, các đội hình thanh niên tình nguyện cùng lực lượng Công an chủ động đến từng khu dân cư, mở các điểm hỗ trợ lưu động ngay tại nhà văn hóa, bố trí thời gian vào cả ban ngày và buổi tối để phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.

Đối với người cao tuổi hoặc những người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, các đoàn viên thanh niên kiên trì hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, thao tác từng bước để người dân có thể tự thực hiện sau khi được hỗ trợ. Chính sự gần gũi và tận tâm ấy đã giúp nhiều người vượt qua tâm lý e ngại công nghệ, mạnh dạn sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hằng ngày.

Phường Thanh Miếu là một trong những địa phương tiêu biểu khi được lựa chọn tổ chức lễ ra quân điểm cấp tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng tỏa về các khu dân cư, phối hợp với lực lượng Công an triển khai nhiều điểm hỗ trợ cố định và lưu động.

Không chỉ hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID, các tình nguyện viên còn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ biến kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em theo quy định. Những hoạt động này góp phần hình thành thói quen tiếp cận công nghệ ngay từ thế hệ trẻ, đồng thời giúp các gia đình từng bước làm quen với môi trường số.

BOX: Đồng chí Đỗ Ngọc Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thanh Miếu cho biết, địa phương đã huy động hơn 200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch, hỗ trợ kích hoạt 780 tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Những con số ấy không chỉ thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn và lực lượng Công an trong triển khai chuyển đổi số ở cơ sở.

Là một trong những người trực tiếp được hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Lan, phường Thanh Miếu chia sẻ, trước đây bà chỉ sử dụng VNeID để xuất trình giấy tờ khi cần thiết. Sau khi được hướng dẫn, bà đã biết tích hợp các loại giấy tờ cá nhân, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, tra cứu thông tin và thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến ngay trên điện thoại. Những công việc trước đây phải đến cơ quan nhà nước thì nay có thể thực hiện ngay tại nhà, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Những "điểm hỗ trợ công dân số" tiếp tục trở thành nơi phổ cập kỹ năng số, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

Tinh thần của Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” cũng lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Dù mỗi nơi có cách triển khai khác nhau nhưng đều có chung một điểm là phát huy hiệu quả sức mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an, tổ chức Đoàn và chính quyền cơ sở. Những “điểm hỗ trợ công dân số” vì thế không chỉ giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn trở thành nơi phổ cập kỹ năng số, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn, giá trị lớn nhất của chiến dịch không nằm ở số lượng tài khoản được kích hoạt hay số hồ sơ được hỗ trợ giải quyết mà ở việc từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong cộng đồng. Khi người dân có thể tự tích hợp giấy tờ trên VNeID, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số mới thực sự đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” sẽ tiếp tục được mở rộng với việc nhân rộng các đội hình thanh niên tình nguyện, tăng cường hỗ trợ tại trường học, thôn, tổ dân phố và những địa bàn còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số và tạo động lực để tỉnh Phú Thọ bứt phá trong kỷ nguyên số.

Lê Minh