Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thông minh vào lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (NN&MT). Từ quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, CĐS đang tạo nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Cán bộ Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Vĩnh Phúc chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại dịch bệnh.

Với nhiều lĩnh vực trọng yếu như đất đai, trồng trọt, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn..., khối lượng thông tin, dữ liệu quản lý của ngành NN&MT rất lớn. Nhiều thông tin, dữ liệu biến động hằng giờ, hằng ngày nên việc quản lý cần đổi mới theo hướng hiện đại, tự động. Theo Sở NN&MT, CĐS là nhiệm vụ tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và hỗ trợ ra quyết định đối với lĩnh vực quản lý.

Một thách thức lớn đối với nỗ lực CĐS của ngành NN&MT là cơ sở dữ liệu quản lý chung được hợp nhất từ 3 tỉnh. Trong đó, mỗi tỉnh có 2 thành phần cơ sở riêng biệt với cấu trúc và giải pháp công nghệ khác nhau; từng cơ sở dữ liệu được thiết kế xây dựng tại những thời điểm khác nhau nên yêu cầu, tiêu chuẩn, kiến trúc, pháp lý cũng khác nhau.

Theo đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Sở NN&MT, để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Sở NN&MT đã quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; ban hành Nghị quyết chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đào tạo và tư vấn gắn với chuyển đổi số trong Nông nghiệp”; triển khai các mô hình thực tiễn về công nghệ số, tích hợp dữ liệu truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và kết nối tiêu thụ; hỗ trợ các đơn vị sản xuất chuẩn hóa dữ liệu để tham gia các sàn thương mại điện tử...

Ngành cũng đã số hóa toàn diện tài liệu, dữ liệu phát sinh; nâng cấp, thay thế các trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu an toàn bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao hiệu suất làm việc, góp phần thuận lợi trong việc triển khai các giải pháp số.

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã bước đầu mang lại một số kết quả nhất định đối với ngành NN&MT. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng và đưa vào vận hành, gồm: Dữ liệu đất đai, tài nguyên nước, môi trường, phòng, chống thiên tai, đập, hồ chứa, chăn nuôi, thú y và cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ, các công nghệ mới như AI, Internet vạn vật, blockchain, cảm biến và thiết bị bay không người lái... được ngành ứng dụng và khuyến khích nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn sản xuất, phù hợp với điều kiện của các chủ thể sản xuất.

CĐS đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, quản lý về NN&MT theo hướng chính xác, hiện đại và bền vững hơn. Một số đơn vị chuyên môn thuộc Sở đã có những cách làm sáng tạo, điển hình như Trung tâm Khuyến nông với mô hình điểm “CĐS trong nông nghiệp gắn với thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ”. Bên cạnh đó, ngành đã vận hành hiệu quả hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng (Fanpage, Youtube, Zalo OA “Nông nghiệp Phú Thọ”), giúp nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, lan tỏa mạnh mẽ tư duy đổi mới sáng tạo đến người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng máy cấy công nghệ thông minh, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại xã Xuân Lãng.

Thời gian tới, ngành NN&MT tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tích hợp dữ liệu lên Trung tâm Điều hành thông minh của tỉnh; phát triển các mô hình sản xuất thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và CĐS trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với mô hình trình diễn, nâng cao hiệu quả khuyến nông và CĐS trong nông nghiệp; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng số cho nông dân; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ... Từ đó, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Ngọc Lam