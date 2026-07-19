Chuyển đổi số hướng tới phục vụ người dân

Trong lộ trình xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã Minh Đài ghi dấu bằng những kết quả cụ thể trong cải cách hành chính. Kết quả phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả...

Xã Minh Đài tổ chức cài đặt, kích hoạt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeiD năm 2026 cho các đồng chí trưởng khu.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Minh Đài đã tập trung triển khai số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử trong cơ quan hành chính. Kết quả, 100% hồ sơ đầu vào được số hóa; các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, doanh nghiệp đã được lưu trữ được rà soát, tái sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian, chi phí cho người dân.

Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. 100% cơ quan trong hệ thống chính trị của xã được kết nối internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được trang bị, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và kết nối với cấp trên.

Đoàn thanh niên xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân và các dịch vụ công trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ., Đến nay, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản đi được ký số theo quy định. Các cơ quan, đơn vị từng bước thực hiện lập hồ sơ công việc điện tử, bảo đảm việc gửi, nhận, xử lý văn bản nhanh chóng, thuận tiện.

Xã cũng duy trì hiệu quả mô hình “phòng họp không giấy tờ”; triển khai các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được quan tâm đầu tư, bố trí tương đối đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị đã tiếp nhận tổng số 1.834 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. Đã có 1.761/1.834 hồ sơ được giải quyết, đạt 96,02%; trong đó 1.760 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,94%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 94,12%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 30%.

Công trình thanh niên "Thư viện số phòng chống tai nạn đuối nước".

Không chỉ tập trung xây dựng chính quyền số, xã còn chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số được triển khai thường xuyên; các Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ (đội) phản ứng nhanh được thành lập, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hiện 100% khu dân cư đã thành lập và duy trì hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng số, từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường điện tử.

Đồng chí Trịnh Minh Nghĩa - Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: “Phát huy vai trò xung kích, lực lượng thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VnieD, sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Hiện Đoàn thanh niên xã đã thành lập và duy trì hoạt động của Đội “Cầm tay chỉ app” với 7 thành viên, trực tiếp hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận các dịch vụ số”.

Bên cạnh lĩnh vực hành chính công, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được xã quan tâm triển khai trong một số lĩnh vực. Trong quản lý, điều hành, địa phương sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công trực tuyến, Sổ tay đảng viên điện tử. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng như chăm sóc, chế biến chè, mô hình trồng chuối nuôi cấy mô, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Các nền tảng số cũng từng bước được khai thác để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản và phát triển du lịch cộng đồng.

Những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số đang tạo nền tảng quan trọng để xã Minh Đài nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững.

Thu Hà