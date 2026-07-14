“Chìa khóa” hội nhập của doanh nghiệp địa phương

Từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đến thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho doanh nghiệp Phú Thọ nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng sự đồng hành của chính quyền trong xây dựng hạ tầng và môi trường số đang mở ra nền tảng để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

HTX Mỳ gạo Hùng Lô không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Từ số hóa sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số chủ yếu diễn ra ở các doanh nghiệp lớn trước đây thì nay đã lan tỏa đến hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí cả các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại vùng bưởi Đoan Hùng, việc sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn hàng trên nền tảng số, bán hàng qua sàn thương mại điện tử đã trở thành hoạt động quen thuộc. Công nghệ giúp người trồng bưởi chủ động tiếp cận khách hàng, giảm phụ thuộc vào thương lái, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm thông qua minh bạch thông tin nguồn gốc và quy trình sản xuất.

Ngoài ra, nhiều vùng nguyên liệu như chè Thanh Ba, cây ăn quả hay các mô hình sản xuất tập trung cũng đang đầu tư công nghệ hiện đại, ứng dụng nhật ký điện tử, quản lý vùng trồng bằng dữ liệu số và bán hàng trực tuyến. HTX Nấm Tam Đảo là một trong những đơn vị điển hình. Đầu tư công nghệ nuôi cấy hiện đại, HTX xây dựng quy trình sản xuất khép kín đối với các dòng nấm dược liệu, trong đó, đông trùng hạ thảo là sản phẩm chủ lực. Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động; nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao và từng bước mở rộng thị trường. Chuyển đổi số cũng đang thay đổi tư duy sản xuất của nhiều doanh nghiệp, HTX. Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với số hóa sản xuất, thương mại điện tử đang mở ra kênh tiêu thụ mới cho sản phẩm địa phương. Những đặc sản như bưởi Đoan Hùng, chè Long Cốc, thịt chua Thanh Sơn, mì gạo Hùng Lô hay gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung đã có mặt trên các nền tảng số, tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Sàn thương mại điện tử của tỉnh hiện có hơn 458 gian hàng với khoảng 1.430 sản phẩm, dịch vụ. Tỉnh đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, HTX triển khai kinh doanh trực tuyến, xây dựng thương hiệu số; đồng thời hỗ trợ tem điện tử truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng.

Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, phát triển hệ thống gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada, TikTok Shop, kết hợp livestream và tiếp thị số, đồng thời lựa chọn AI làm “trợ lý đắc lực” để khai thác dữ liệu khách hàng, quảng bá sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường ngoài tỉnh và hướng tới xuất khẩu. Để hỗ trợ doanh nghiệp, HTX tiếp cận kinh tế số, tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho hơn 4.000 lượt học viên. Riêng tại Hội chợ Hùng Vương năm 2026, 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP đã thu hút hơn 70.000 lượt xem, tiêu thụ gần 1.500 sản phẩm, doanh thu trên 159 triệu đồng.

Chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp và quyết tâm xây dựng chính quyền số của địa phương đang tạo ra những xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phú Thọ khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là cái nôi hình thành một môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại, tạo đòn bẩy cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tỉnh đã hỗ trợ 44 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng (giai đoạn 2021-2025). Sau hỗ trợ, doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng gần 70%, thu nhập người lao động tăng trên 22%, nộp ngân sách tăng hơn 80%.

Doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ một phần lớn là nhờ tỉnh đã xây dựng chính quyền số, tạo ra môi trường đầu tư minh bạch. Minh chứng rõ nét nhất là tại Ban Quản lý các KCN tỉnh, nơi 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hiện đã được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử. Nhờ việc kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn tối đa, cắt giảm chi phí phi chính thức cho các nhà đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt 96,1%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,1%; 100% văn bản điện tử được ký số. Hệ thống quản lý văn bản đã được triển khai đến gần 2.500 cơ quan, đơn vị với khoảng 30.000 tài khoản sử dụng. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ với 997 trạm phát sóng 5G phủ toàn bộ trung tâm xã, phường và hơn 5.000 tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

Phú Thọ là một trong những địa phương triển khai sớm nhiều nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng năm 2026, Phú Thọ tiếp tục đổi mới quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung triển khai có hiệu quả mô hình hợp tác “ba nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp); đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX); triển khai gói chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ cho khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ..., góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngọc Tuấn