Cẩm Khê lắp đặt wifi miễn phí tại 100% nhà văn hóa và khu sinh hoạt cộng đồng

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, UBND xã Cẩm Khê đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại 100% nhà văn hóa và khu sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã, đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí duy trì dịch vụ Internet hằng năm để người dân được sử dụng ổn định, lâu dài.

Mỗi nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ các thiết bị hiện đại như hệ thống Internet tốc độ cao 500Mbps cùng 3 - 4 thiết bị phát Wifi 6 Dualband, bảo đảm phủ sóng rộng khắp khuôn viên, đáp ứng tốt nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, làm việc, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, mỗi nhà văn hoá còn được trang bị một camera an ninh thông minh có độ phân giải cao, xoay 360 độ, đàm thoại hai chiều; dữ liệu lưu trữ trên nền tảng Cloud của Viettel, bảo đảm an toàn, bảo mật và thuận tiện trong công tác quản lý, giám sát.

Việc đưa hệ thống wifi miễn phí và camera an ninh vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại các nhà văn hóa và khu sinh hoạt cộng đồng.

Đây là công trình thiết thực, thể hiện quyết tâm của UBND xã Cẩm Khê trong việc đầu tư hạ tầng số đến tận cơ sở, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Minh Tự