Xã Lạc Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), đơn vị thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên xã Lạc Sơn tham gia hướng dẫn người dân các bước thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay từ đầu giờ sáng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn đã nhộn nhịp người dân đến giải quyết TTHC. Đối với nhiều người còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, những chiếc áo xanh tình nguyện trở thành “cầu nối” hỗ trợ tận tình. Thông qua mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn”, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại thông minh, từ tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến đến tra cứu kết quả, góp phần lan tỏa kỹ năng số và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Em Bùi Thị Ngân - đoàn viên khu phố Hữu Nghị cho biết: “Tham gia mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn”, chúng tôi trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, đăng nhập Cổng Dịch vụ công, thực hiện các thao tác nộp hồ sơ và tra cứu kết quả giải quyết TTHC. Qua đó, không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngay từ cơ sở”.

Ông Lê Hồng Thái ở khu phố Tân Giang, xã Lạc Sơn phấn khởi cho biết: "Trước đây, mỗi lần làm TTHC tôi đều phải nhờ người khác hỗ trợ. Lần này được các bạn đoàn viên hướng dẫn trực tiếp nên tôi đã tự nộp hồ sơ trên điện thoại. Cách làm này rất thuận tiện, nhanh chóng, giúp người dân chúng tôi tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến".

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn đã tham mưu UBND xã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch công tác, quán triệt nhiệm vụ đến đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các hoạt động hướng dẫn trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 2.230 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2.229 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt gần 100%. Đã có 2.015 hồ sơ được giải quyết, trong đó có 2.000 hồ sơ đúng hạn, đạt trên 99%; 215 hồ sơ đang được xử lý theo quy định. Cùng với đó, công tác số hóa hồ sơ được triển khai hiệu quả với 1.614/1.675 hồ sơ hoàn thành số hóa, đạt 99,79%. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, khẳng định tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các bộ phận chuyên môn rà soát TTHC thuộc thẩm quyền, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp. Qua đó, từng bước đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Khối lượng hồ sơ ở một số lĩnh vực phát sinh lớn tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức; nhiều người dân chưa thành thạo công nghệ thông tin nên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp không ít trở ngại. Cùng với đó, tình trạng thiếu nhân lực ở một số lĩnh vực chuyên môn như đất đai, hộ tịch, chứng thực và hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành đôi lúc chưa ổn định cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết TTHC.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn cho biết: “Thời gian tới, xã Lạc Sơn tiếp tục xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả hơn, địa phương mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; sớm hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm kết nối đồng bộ, thông suốt. Đây sẽ là những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ”.

Đức Anh