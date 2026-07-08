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Phát huy hiệu quả mô hình “Đội lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”

Thực hiện phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Xuân Lãng đang phát huy hiệu quả mô hình “Đội lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Phát huy hiệu quả mô hình “Đội lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà”

Thành viên Đội lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà xã Xuân Lãng hỗ trợ cụ Lưu Xuân Bài (thôn Yên Thần) thực hiện các thủ tục theo quy định.

“Đội lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà” của xã Xuân Lãng gồm lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đến nhà cụ Lưu Xuân Bài (thôn Yên Thần) để thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký và ủy quyền theo quy định. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ không thể trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục.

Tại gia đình, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan, xác minh ý chí tự nguyện của người yêu cầu và thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ thủ tục được giải quyết nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Mô hình “Đội lưu động hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà” là một trong những giải pháp thiết thực của xã Xuân Lãng nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân và vì dân. Qua đó, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận lợi, bình đẳng, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Việc đưa dịch vụ hành chính công đến tận nhà đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, kịp thời hỗ trợ các trường hợp không đủ điều kiện trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Thời gian tới, UBND xã Xuân Lãng tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các bộ phận chuyên môn duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Thu Thủy


Thu Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hành chính công giải quyết thủ tục hành chính Hỗ trợ Phục vụ Mô hình Hiệu quả Trung tâm Người khuyết tật Dịch vụ Người cao tuổi
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