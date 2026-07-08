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Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại, mà còn mang theo niềm hy vọng của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân trở về.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận theo đúng quy trình.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu sinh phẩm.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Nhiều thân nhân liệt sĩ đã 80-90 tuổi, đi lại khó khăn được các lực lượng hỗ trợ để hoàn thành việc lấy mẫu ADN.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Thông tin thân nhân liệt sĩ được cập nhật tại điểm lấy mẫu.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Công tác thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo quy trình thống nhất, gồm kiểm tra, xác thực thông tin, lấy dấu vân tay, thu nhận mẫu sinh phẩm máu và số hóa dữ liệu.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Lực lượng Công an thực hiện sinh trắc học đối với thân nhân liệt sĩ.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Lãnh đạo xã Lâm Thao thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Thân nhân liệt sĩ ở xã Trạm Thản lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Quá trình lấy mẫu xét nghiệm ADN được thực hiện cẩn thận, chính xác.

Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ có thêm một niềm hy vọng đón các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Phương Thanh



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Liệt sĩ Hy vọng Chùm ảnh Công nghệ hiện đại Hài cốt Gia đình Trách nhiệm Chiến dịch uống nước nhớ nguồn
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