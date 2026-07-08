Mỗi mẫu ADN - một niềm hy vọng

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại, mà còn mang theo niềm hy vọng của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân trở về.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.

Mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận theo đúng quy trình.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến lấy mẫu sinh phẩm.

Nhiều thân nhân liệt sĩ đã 80-90 tuổi, đi lại khó khăn được các lực lượng hỗ trợ để hoàn thành việc lấy mẫu ADN.

Thông tin thân nhân liệt sĩ được cập nhật tại điểm lấy mẫu.

Công tác thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo quy trình thống nhất, gồm kiểm tra, xác thực thông tin, lấy dấu vân tay, thu nhận mẫu sinh phẩm máu và số hóa dữ liệu.

Lực lượng Công an thực hiện sinh trắc học đối với thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Lâm Thao thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ.

Thân nhân liệt sĩ ở xã Trạm Thản lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Quá trình lấy mẫu xét nghiệm ADN được thực hiện cẩn thận, chính xác.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ có thêm một niềm hy vọng đón các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Phương Thanh