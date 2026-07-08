Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong 3 ngày (từ 6-8/7), Trạm Y tế xã Tu Vũ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy và Ban CHQS xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 356 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã.

Nhân viên y tế thăm khám cho người có công với cách mạng tại Điểm y tế Yến Mao, xã Tu Vũ.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc các bệnh không lây nhiễm thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD); thực hiện xét nghiệm đường huyết mao mạch, đo chức năng hô hấp theo chỉ định nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ bệnh tật.

Bên cạnh đó, người tham gia chương trình được tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn theo dõi bệnh lý, cấp phát thuốc miễn phí phù hợp với tình trạng sức khỏe. Mỗi người còn được tặng một gói khám tri ân trị giá hơn 800.000 đồng theo chương trình của Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy.

Qua thăm khám, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh mạn tính được phát hiện sớm để tiếp tục theo dõi, quản lý và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Chương trình thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Hồng Nhung