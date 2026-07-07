Đổi thay trên quê hương Anh hùng Nguyễn Viết Xuân

Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Phú đã đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đưa địa phương trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Những ngày này, có dịp về xã Vĩnh Phú – vùng quê ven sông Hồng có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ nét. Những con đường quê, từ trục chính đến các xóm ngõ đều được trải nhựa áp phan hoặc đổ bê tông bằng phẳng, rộng rãi, sạch đẹp, nhiều đoạn đường trồng hoa hai bên.

Bà Nguyễn Thị Sửu, ở tổ liên gia số 2, thôn Thượng phấn khởi chia sẻ: Nhờ chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu mà đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, khang trang thuận tiện đi lại giao thương hàng hóa, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Đường liên thôn được trải nhựa bằng phẳng sạch đẹp đi vào trung tâm xã.

Bí thư Chi bộ thôn Thượng Lê Văn Sơn cho biết: Thôn Thượng có 296 hộ, gần 1.100 khẩu. Quá trình xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, toàn thôn huy động người dân đóng góp được gần 300 triệu đồng cùng hàng nghìn công lao động, hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Nhiều người góp tiền trang trí đường hoa, mua sắm loa đài, ghế ngồi tại nhà văn hóa thôn. Công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm được tổ chức định kỳ vào ngày 10 và 20 hàng tháng và các ngày lễ, Tết.

Tiêu biểu trong đóng góp xây dựng nông thôn mới như gia đình ông Lê Công Lợi, đã đóng góp gần 150 triệu đồng; ông Nguyễn Đắc Hậu ủng hộ 50 triệu đồng; các ông, bà: Lê Văn Tuyến; Phạm Bá Hoàn; Phạm Bá Lê; Nguyễn Thị Bình, Lê Công Liêm... tự nguyện hiến hàng chục mét đất thổ cư để mở rộng ngõ thuộc tổ liên gia số 2, thôn Thượng. Nhờ đó, thôn Thượng đạt thôn dân cư kiểu mẫu từ năm 2022.

Theo Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Đoàn Thị Huyền: Với quyết tâm xây dựng NTM nâng cao, đến nay, toàn xã có 23/44 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu, 1 thôn được công nhận thôn dân cư thông minh; 4 thôn được UBND tỉnh công nhận “Làng văn hóa kiểu mẫu”... đã tạo đà vững chắc để xã phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao hiện đại vào năm 2030.

Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu toàn xã trước khi sáp nhập của 4 xã cũ đạt hơn 867 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa, tường rào xanh được quan tâm, triển khai thực hiện.

Đến nay, các tuyến đường nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa sạch, đẹp. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt động động đồng và luyện tập thể dục, thể thao của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phát triển kinh tế. Đến nay, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Năm 2025, tổng thu ngân sách xã đạt hơn 434,6 tỷ đồng, đạt trên 537% dự toán; thu nhập bình quân đạt hơn 75 triệu đồng/người. 100% trường học công lập đạt trường chuẩn quốc gia, trong đó, có 10/18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5%.

Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao hiện đại

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện đại, trong đó có 63% số thôn dân cư đạt chuẩn thôn dân cư kiểu mẫu.

Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 5 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ - thương mại; đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn; xây dựng hoàn thiện các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, đảm bảo 100% thôn có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở khu vực công cộng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế sản xuất và tạo dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tăng cường các giải pháp giảm nghèo bền vững; chú trọng duy trì nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn dân cư. Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Chi bộ thôn Thượng trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phú Bùi Quang Đạo cho biết: Sau khi sáp nhập 4 xã thành xã Vĩnh Phú mới, toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 35km2, dân số hơn 50 nghìn người. Đảng ủy xác định mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Phú trở thành địa phương phát triển hiện đại, văn minh và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện đại; thu nhập bình quân đạt trên 150 triệu đồng/người, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống dưới 0,5%.

Xuân Hùng