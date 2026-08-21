Xã Liên Sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 21/8, xã Liên Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và Bộ CHQS tỉnh...

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua đó, kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ xã ngày càng vững chắc.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hành phần diễn tập cơ chế ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến.

Trong giai đoạn 1, lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao; địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ở giai đoạn 2, các lực lượng tổ chức chuẩn bị tác chiến. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến được tiến hành trên bản đồ với tình huống giả định địch tiến công vào địa bàn. Các lực lượng thực hành xử trí tình huống theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, vận dụng các phương án tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo xã Liên Sơn tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã Liên Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Liên Sơn năm 2026 được Bộ CHQS tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Kết thúc diễn tập, UBND xã Liên Sơn tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Mạnh Hùng