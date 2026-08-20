Liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ngày 20/8, tại phường Hòa Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và ra mắt các mô hình ứng dụng công nghệ số.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành bấm nút ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ số của Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.

Tại liên hoan, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ số. Mô hình gồm kênh Fanpage “Phụ nữ Đất Tổ tiêu dùng thông thái”, mô hình “Kết nối số - Lắng nghe phụ nữ” và tổ liên kết “Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi An Bình”. Các mô hình được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động Hội, đồng thời hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng số, mở rộng cơ hội việc làm, phát triển sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ số, các đơn vị đã tham gia liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Tham gia liên hoan có 5 đội thi đến từ các xã Yên Sơn, Cao Sơn, Mai Châu, Nật Sơn và Pà Cò. Đây là những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Với 2 nội dung sân khấu hóa truyền thông và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, các đội đã mang đến những phần thi mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Đồng thời chuyển tải sinh động thông điệp về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đội thi tham gia phần thi trình diễn trang phục dân tộc tại liên hoan.

Thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền, những vấn đề như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em được phản ánh gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tế đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền của các đội tham gia liên hoan.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi xã Pà Cò; giải Nhì cho đội thi xã Mai Châu và giải Ba cho đội thi xã Yên Sơn.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giải Nhất cho đội thi xã Pà Cò.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đội thi đạt giải cao tại liên hoan.

Liên hoan là dịp để các mô hình, cách làm hay giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước khẳng định vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình và phát triển cộng đồng.

Mạnh Hùng