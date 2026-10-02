Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”

{title}
{publish}
{head}
Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” xã Yên Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình, đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Toàn cảnh hội nghị.
Sau 1 năm triển khai, mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” trên địa bàn xã Yên Kỳ đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, quản lý và giáo dục.
Xã đã thành lập 27 tổ giáo dục tại các thôn, gồm 108 thành viên. Thời điểm triển khai, Công an xã đã rà soát, lập danh sách đối với 41 trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đến tháng 7 năm nay, bổ sung thêm 30 trường hợp, nâng tổng số lên 71 trường hợp thuộc diện quản lý.
Qua theo dõi, tuyên truyền, gặp gỡ và giáo dục, 40 trường hợp đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi. Cùng với công tác quản lý, giáo dục, xã đã tổ chức 3 buổi ngoại khóa với hơn 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia; vận động học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật. Đáng chú ý, sau 1 năm thực hiện, không có trường hợp thanh, thiếu niên thuộc diện quản lý của mô hình bị khởi tố hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính.
Lãnh đạo UBND xã Yên Kỳ trao Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình.
Thời gian tới, xã Yên Kỳ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình; tăng cường rà soát, quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa công an, gia đình, nhà trường và các đoàn thể; chú trọng hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh cho thanh, thiếu niên.
Đăng Khoa
baophutho.vn Năm học 2026-2027, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Những ngày đầu của năm học mới, cơ...
baophutho.vn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ vừa gửi Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2026. Báo...
baophutho.vn Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chất lượng cuộc sống của người dân, xã Lập Thạch đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy...
baophutho.vn Từ ngày 1/10/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng/tháng;...
Dự báo, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng trên 35 độ...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), ngày 1/10, UBND xã Tân Lạc tổ chức chương trình “Người cao tuổi - Sống...
baophutho.vn Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh phối hợp với UBND xã Thu Cúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Nhà...