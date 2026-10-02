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Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” xã Yên Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình, đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”Toàn cảnh hội nghị.

Sau 1 năm triển khai, mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” trên địa bàn xã Yên Kỳ đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, quản lý và giáo dục.

Xã đã thành lập 27 tổ giáo dục tại các thôn, gồm 108 thành viên. Thời điểm triển khai, Công an xã đã rà soát, lập danh sách đối với 41 trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đến tháng 7 năm nay, bổ sung thêm 30 trường hợp, nâng tổng số lên 71 trường hợp thuộc diện quản lý.

Qua theo dõi, tuyên truyền, gặp gỡ và giáo dục, 40 trường hợp đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi. Cùng với công tác quản lý, giáo dục, xã đã tổ chức 3 buổi ngoại khóa với hơn 1.600 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia; vận động học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật. Đáng chú ý, sau 1 năm thực hiện, không có trường hợp thanh, thiếu niên thuộc diện quản lý của mô hình bị khởi tố hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính.

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”Lãnh đạo UBND xã Yên Kỳ trao Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình.

Thời gian tới, xã Yên Kỳ tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình; tăng cường rà soát, quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa công an, gia đình, nhà trường và các đoàn thể; chú trọng hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh cho thanh, thiếu niên.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quản lý Vi phạm pháp luật Mô hình Thiếu niên giáo dục Xử phạt vi phạm hành chính Nguy cơ Triển khai nhiệm vụ Học sinh Tuyên truyền
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