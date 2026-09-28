Đồng hành cùng người nghèo

Cùng với tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thanh Ba chú trọng rà soát nhu cầu, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Ở khu 3 Đại An, xã Quảng Yên, gia đình chị Lê Thị Phương từng thuộc diện hộ nghèo. Với 50 triệu đồng vay từ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Ba, chị đầu tư chăn nuôi lợn, gà thả vườn, lấy ngắn nuôi dài, tích lũy dần kinh nghiệm và nguồn lực để mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình chị Phương phát triển thêm đàn bò, đồi chè và cây trồng xen canh, có nguồn thu ổn định hơn và đã thoát nghèo. Chị Phương cho biết: “Nguồn vốn chính sách giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất trong lúc khó khăn nhất. Khi có thu nhập, chúng tôi tiếp tục tích lũy, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt để ổn định cuộc sống lâu dài”.

Từ khoản vay 50 triệu đồng, gia đình anh Lê Tất Thắng ở khu 1 Hanh Cù, xã Thanh Ba đã đầu tư phát triển hơn 3ha cây nguyên liệu và 1ha chè, mỗi năm thu hoạch khoảng 8 - 9 tấn chè búp tươi. Khoản vay ban đầu trở thành một phần vốn để gia đình anh duy trì và mở rộng sản xuất. Từ hộ còn khó khăn, đến nay gia đình anh Thắng đã thoát nghèo, xây dựng được nhà ở khang trang.

Hai gia đình, hai cách sử dụng vốn khác nhau nhưng cùng cho thấy giá trị của tín dụng chính sách khi khoản vay được đưa đến đúng đối tượng. Thay vì hỗ trợ một lần, nguồn vốn đã giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo thu nhập và từng bước tích lũy để cải thiện cuộc sống.

Để nguồn vốn đến gần hơn với người dân, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Ba duy trì 19 điểm giao dịch tại các xã và Nhà văn hóa thôn Vân Lĩnh, xã Thanh Ba. Người dân có thể làm thủ tục vay vốn, trả nợ, gửi tiết kiệm và tìm hiểu chính sách ngay tại địa bàn sinh sống. Cùng với các điểm giao dịch là mạng lưới tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại khu dân cư. Cách tổ chức này giúp cán bộ tín dụng bám địa bàn, nắm nhu cầu vay, theo dõi quá trình sử dụng vốn và những trường hợp có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn. Hiện, địa bàn có 292 Tổ TK&VV tại 118 thôn, hơn 99% số tổ được xếp loại tốt và khá. Tổng dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đạt hơn 576,2 tỷ đồng. Các tổ chức nhận ủy thác phối hợp quản lý vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi.

Đến hết tháng 8/2026, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Ba đạt gần 577,8 tỷ đồng; tổng dư nợ hơn 576,6 tỷ đồng, tăng hơn 53,6 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 10,26%; hơn 8.540 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân 67,5 triệu đồng/hộ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,07% tổng dư nợ. Trong 8 tháng, đơn vị đã giải ngân hơn 124 tỷ đồng cho hơn 2.000 lượt hộ vay. Dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt hơn 83,7 tỷ đồng với hơn 1.200 hộ vay; hộ cận nghèo gần 69,8 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo hơn 43,4 tỷ đồng. Việc tiếp tục cho vay đối với hộ mới thoát nghèo có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nhóm cần vốn để duy trì sản xuất, củng cố thu nhập sau khi ra khỏi diện nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Xuân - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Ba, để đồng vốn thực sự giúp người dân vươn lên, cán bộ ngân hàng và các tổ chức nhận ủy thác phải bám sát cơ sở, nắm đúng nhu cầu của từng đối tượng. Cùng với tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi, cần gắn nguồn vốn với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để người vay có sinh kế, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.

Những tháng cuối năm 2026, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Ba tiếp tục phối hợp với các xã rà soát nhu cầu vay của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội; phấn đấu bảo đảm các hộ đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận vốn. Song song với giải ngân là kiểm soát chất lượng tín dụng, củng cố mạng lưới Tổ TK&VV, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch, bảo đảm nguốn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Ngọc Tuấn